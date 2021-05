Halloween Kills : l’effrayant tueur masqué Michael Myers va encore causer la souffrance et la mort

Initié suite au succès du reboot qui a permis d’engranger pas moins de 255,5 millions de dollars de recettes, Halloween Kills met en vedette Jamie Lee Curtis dans le rôle de Laurie Strode, son ennemi juré Michael Myers, campé principalement par James Jude Courtney puisque Nick Castle et Airon Armstrong seront des versions différentes (caméo/flashbacks), et le retour du réalisateur original John Carpenter (Halloween, Vampires, Black Moon Rising) dans un rôle-clé. Après l’incendie du premier film, The Shape est de retour pour se venger. Malgré son masque calciné, son couteau est d’ores et déjà prêt à faire couler du sang… beaucoup de sang.

Michael Myers is back and out for blood (as ever) in @blumhouse's slasher sequel #HalloweenKills – coming to UK cinemas from 15 October. Here's an exclusive new image from the movie #EmpireBackToCinemas pic.twitter.com/TYyPqhKLjW

— Empire Magazine (@empiremagazine) May 14, 2021