Guillermo del Toro rêve d’adapter une œuvre centenaire après le succès de son remake SF horrifique

Après le succès critique de son dernier remake de science-fiction et d’horreur, salué à 86 % sur Rotten Tomatoes, Guillermo del Toro exprime son intérêt pour adapter une œuvre littéraire datant de 116 ans, confirmant son attrait pour les classiques revisités.

Tl;dr Frankenstein de Guillermo del Toro salué par la critique.

de Guillermo del Toro salué par la critique. Le réalisateur rêve d’adapter Le Fantôme de l’Opéra .

. Projets en cours : animation, crime, stop-motion.

Un accueil triomphal pour « Frankenstein »

Le tout dernier film de Guillermo del Toro, une relecture audacieuse de Frankenstein, attire l’attention du public comme des critiques. Sorti récemment en salles, le long-métrage affiche un impressionnant score de 86 % sur le Tomatometer de Rotten Tomatoes, et l’enthousiasme des spectateurs dépasse même celui de la presse spécialisée. Il faut dire que le réalisateur mexicain s’est approprié l’œuvre de Mary Shelley en la remodelant à sa façon, notamment en conférant à la créature une humanité rarement vue à l’écran. Son approche du personnage de Victor Frankenstein, figure tragique par excellence, contribue également à donner un ton plus mélancolique et complexe à ce classique revisité.

Un nouveau rêve : « Le Fantôme de l’Opéra »

Or, alors que le public découvre à peine son Frankenstein (avant une sortie prévue sur Netflix le 7 novembre), les regards se tournent déjà vers l’avenir de del Toro. Au détour d’un entretien accordé à Inverse, il a confié qu’il rêverait d’adapter un autre monument de la littérature fantastique : Le Fantôme de l’Opéra de Gaston Leroux. Sans cacher son intérêt, il précise tout de même : « Le Fantôme de l’Opéra, parce que c’est un récit classique, mais je m’y prendrais différemment ». Selon lui, il s’agirait là d’une occasion idéale pour revisiter la figure du « méchant incompris », un terrain qu’il affectionne tout particulièrement depuis sa version du monstre de Frankenstein.

Une vision personnelle et loin des sentiers battus

Il est tentant d’imaginer ce que donnerait cette relecture. Contrairement à la célèbre comédie musicale d’Andrew Lloyd Webber, Le Fantôme de l’Opéra originel de Leroux relève davantage du mystère gothique que du drame romantique. Le roman original présente une ambiance sombre et des personnages nettement plus ambigus : Christine Daaé y apparaît fragile et passive, tandis que le Fantôme bascule dans une obsession dangereuse. Les connaisseurs savent que Guillermo del Toro excelle dans l’art d’humaniser les monstres et d’explorer leur part d’ombre — un traitement qu’il pourrait réserver au célèbre Fantôme, en accentuant la dimension tragique plutôt que l’aspect mélodramatique.

Des projets déjà bien remplis

Cependant, rien ne garantit pour l’instant que ce souhait devienne réalité. D’après ses propres mots, le cinéaste est déjà accaparé par plusieurs chantiers : il planche notamment sur le film d’animation en stop-motion The Buried Giant, tout en s’orientant progressivement vers l’animation et des récits criminels. Pour ceux qui espèrent le voir revisiter Le Fantôme de l’Opéra, il faudra donc s’armer de patience — ou se contenter, pour l’instant, d’une salle obscure où frissonner devant sa dernière création.