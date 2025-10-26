Bien avant Marvel, Elizabeth Olsen partageait l’affiche d’un thriller méconnu avec Robert De Niro

Avant de devenir célèbre grâce à son rôle dans l’univers Marvel, Elizabeth Olsen a partagé l’affiche avec Robert De Niro dans un thriller méconnu, offrant ainsi une performance remarquée avant d’accéder à la notoriété internationale.

Tl;dr Elizabeth Olsen brille tôt aux côtés de grands acteurs.

« Red Lights » séduit les amateurs de thrillers surnaturels.

Le film propose une intrigue mystérieuse et un twist final.

Un début fulgurant pour Elizabeth Olsen

Avant même d’incarner la Scarlet Witch dans l’univers Marvel, Elizabeth Olsen s’était imposée comme un talent prometteur. Dès le début des années 2010, elle s’était illustrée dans des œuvres marquantes telles que le thriller psychologique « Martha Marcy May Marlene » (2011) ou encore la comédie romantique « Liberal Arts » (2012). Mais c’est en 2012 qu’elle franchit un cap inattendu en rejoignant la distribution de « Red Lights », une production réunissant rien de moins que Robert De Niro, Cillian Murphy et Sigourney Weaver. Un casting qui aurait pu intimider plus d’un jeune acteur – pourtant, Olsen y trouve naturellement sa place.

Red Lights : entre illusion et vérité

Signé Rodrigo Cortés, réalisateur déjà remarqué avec « Buried », ce thriller surnaturel met en scène Simon Silver, interprété par De Niro, un médium aveugle dont la réputation trouble suscite fascination et soupçon. Le personnage revient sur le devant de la scène après des années d’absence, attirant l’attention d’un trio de sceptiques : Tom Buckley (Cillian Murphy), Margaret Matheson (Sigourney Weaver) et Sally Owen (Elizabeth Olsen). Tous trois évoluent dans le milieu universitaire et se retrouvent embarqués dans une enquête aux frontières du rationnel.

L’ombre du prestige, la lumière du suspense

Difficile de ne pas penser au film « Le Prestige » en abordant « Red Lights ». Les deux œuvres partagent ce goût pour les manipulations et les secrets savamment orchestrés. Ici aussi, impossible de deviner à l’avance où le récit va nous mener. Les amateurs du genre apprécieront particulièrement ces éléments :

L’ambiguïté constante autour du personnage central.

L’alchimie palpable entre jeunes talents et acteurs confirmés.

Un rebondissement final qui rebat totalement les cartes.

Une expérience divertissante malgré quelques faiblesses

Certes, tout n’est pas parfait dans cette production ; « Red Lights » n’a jamais fait l’unanimité auprès des critiques et il serait illusoire de l’attendre parmi les chefs-d’œuvre de De Niro. Pourtant, difficile de bouder son plaisir devant ce mélange d’intrigue surnaturelle et de suspense bien dosé. Et si certains regretteront que le scénario ne tienne pas toutes ses promesses, la prestation d’Elizabeth Olsen, encore au début de sa carrière, force indéniablement l’admiration. Pour peu qu’on accepte d’ajuster légèrement ses attentes, voilà un film qui pourrait bien surprendre plus d’un spectateur curieux.