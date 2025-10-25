Il y a 23 ans, un chef-d’œuvre des arts martiaux triomphait au cinéma

Il y a 23 ans, un film d’arts martiaux marquant faisait sensation en salles, captivant des millions de spectateurs à travers le monde. Aujourd’hui encore, son absence sur les plateformes de streaming laisse un vide pour les amateurs du genre.

Tl;dr Hero a marqué le box-office chinois et américain.

a marqué le box-office chinois et américain. Le film a consacré Jet Li comme superstar internationale.

Son esthétique et sa narration en font un classique du wuxia.

L’ascension internationale d’un chef-d’œuvre chinois

L’histoire du cinéma mondial réserve parfois des surprises, même dans un paysage dominé par la toute-puissance de Hollywood. Si les blockbusters américains font régulièrement figure d’événements planétaires, le box-office sait aussi consacrer d’autres horizons. Exemple frappant : en 2025, le film ayant généré le plus de recettes à l’échelle mondiale n’est autre que l’animation chinoise Ne Zha 2, qui dépasse le seuil impressionnant de 2 milliards de dollars. Un succès qui rappelle un précédent marquant : il y a plus de vingt ans, un autre film venu de Chine chamboulait la donne et propulsait le genre du wuxia sur la scène internationale.

Hero, une épopée visuelle et narrative

En 2002, la sortie de Hero, réalisé par Zhang Yimou, provoque un véritable raz-de-marée dans les salles chinoises. Ce long-métrage, au budget alors record pour la Chine, devient immédiatement le plus grand succès commercial local jamais enregistré. Mais son influence ne s’arrête pas là : après deux ans d’attente, la société américaine Miramax offre à Hero une large diffusion en Amérique du Nord. Résultat ? Une entrée fracassante à la première place du box-office américain, où il se maintient pendant deux semaines — une première pour un film en langue chinoise. Au final, avec plus de 177 millions de dollars générés à travers le monde, cette œuvre s’inscrit comme l’un des films non anglophones les plus rentables de l’histoire.

Jet Li, la consécration d’un acteur entre deux mondes

Pour Jet Li, déjà remarqué à Hollywood pour ses rôles dans des productions comme L’Arme fatale 4 ou Romeo Must Die, Hero marque un tournant. L’acteur y livre une performance tout en nuances dans le rôle du mystérieux Sans Nom, s’affirmant ainsi comme une véritable passerelle entre le cinéma d’action et le film d’auteur. Par la suite, il poursuivra sa carrière aux États-Unis mais c’est bel et bien ce film épique qui lui confère son statut d’icône mondiale.

Un classique à redécouvrir… si on le peut

Réputé pour son esthétique époustouflante — grâce notamment au travail du chef opérateur Christopher Doyle — et sa structure narrative rappelant le « Rashomon » d’Akira Kurosawa, Hero propose plusieurs versions d’une même histoire, chaque segment étant sublimé par une palette de couleurs symboliques. Le film invite à réfléchir sur des thèmes universels tels que le sacrifice ou l’honneur, tout en élevant le genre wuxia à un niveau inédit. Pourtant aujourd’hui, il reste difficile d’accès : seuls les utilisateurs de la plateforme Kanopy peuvent actuellement en profiter en streaming légalement, bien qu’il soit possible de le louer ou l’acheter en version numérique sur d’autres services.

À ce titre, voici où retrouver facilement ce film rare :

Kanopy (streaming)

Boutiques numériques (location ou achat)

Alors que les grandes plateformes tardent à l’intégrer à leur catalogue, peut-être est-il temps qu’une nouvelle génération découvre enfin cette pépite du cinéma chinois.