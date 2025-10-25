Il y a 27 ans, un film de super-héros méconnu devançait X-Men et méritait une saga

Sorti il y a 27 ans, ce film adapté d’une bande dessinée a précédé les X-Men au cinéma. Malgré ses qualités et son potentiel pour initier une franchise, il est resté méconnu et n’a jamais eu de suite.

Tl;dr Gen¹³ : un film d’animation méconnu et mature.

: un film d’animation méconnu et mature. Sortie limitée, jamais diffusé officiellement aux États-Unis.

Un précurseur oublié du genre super-héroïque au cinéma.

Un précurseur effacé de l’animation super-héroïque

Avant que les studios ne se ruent sur les blockbusters de super-héros, certains projets ambitieux tentaient, souvent en toute discrétion, d’ouvrir la voie. C’est le cas du film d’animation Gen¹³, produit par Wildstorm Pictures, bien avant que l’obsession des studios pour le genre ne prenne l’ampleur que l’on connaît. À l’époque, l’adaptation de comics restait un pari risqué, et l’animation représentait une alternative à moindre coût… mais aussi à plus faible exposition.

Un scénario qui bouscule les codes classiques

Là où le premier film X-Men mettait en scène Rogue apprenant à maîtriser ses pouvoirs sous la houlette de Charles Xavier, Gen¹³ prend le contre-pied. Caitlin Fairchild, jeune héroïne au passé trouble, se réjouit de rejoindre une mystérieuse école – un lieu censé l’aider à comprendre l’histoire de son père disparu. Sur place, la découverte de ses capacités la plonge dans une machination où les responsables veulent transformer les élèves en armes vivantes par des expériences génétiques. Avec ses nouveaux alliés Grunge et Roxy, ainsi que John Lynch, ancien du projet Gen 12, elle décide de résister et de révéler la vérité sur cette institution douteuse.

Un destin contrarié par la frilosité des studios

Malgré l’enthousiasme initial de son réalisateur Kevin Altieri, qui promettait une adaptation fidèle aux thèmes matures du comics et même un potentiel prolongement en série télévisée, le film ne connaîtra qu’une existence confidentielle. Si The Walt Disney Company avait songé à une sortie directe en vidéo, elle n’a jamais eu lieu aux États-Unis. Seuls l’Europe et l’Australie ont pu découvrir cette œuvre atypique ; la société aurait jugé son contenu trop éloigné de son image familiale.

L’héritage oublié mais persistant de Gen¹³

On peut dresser la liste des singularités qui font de Gen¹³ un jalon singulier dans l’histoire du genre :

Un ton adulte bien avant les incursions modernes comme Deadpool & Wolverine .

. Une approche animée à contre-courant des blockbusters live-action.

Une sortie avortée sur le marché américain.

Aujourd’hui, alors que Disney finance sans complexe des projets super-héroïques débridés, on mesure combien ce projet était en avance sur son temps. Ironie du sort : désormais propriété de DC, Gen¹³ pourrait bien inspirer un certain James Gunn, friand d’équipes de marginaux cherchant à renverser l’ordre établi. Une revanche tardive serait-elle encore possible pour ces héros tombés dans l’oubli ?