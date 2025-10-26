Disney met fin à la rumeur virale sur un méchant après une vague d’indignation

Après la propagation rapide d’une rumeur concernant l’un de ses célèbres antagonistes, Disney a pris la parole pour clarifier la situation. La société a formellement démenti cette allégation qui avait suscité une vive réaction sur les réseaux sociaux.

Tl;dr Les méchants Disney restent présents dans les parcs.

Rotation saisonnière des personnages confirmée.

Rumeur de suppression officiellement démentie par Disney.

Des rumeurs qui affolent les fans

Les réseaux sociaux bruissent régulièrement de spéculations, et il n’a pas fallu longtemps pour que la dernière en date secoue la communauté des amateurs de méchants Disney. Tout serait parti de quelques échanges entre visiteurs et la Evil Queen dans l’un des parcs, où la célèbre antagoniste aurait glissé, dans un clin d’œil à son personnage, qu’elle disparaîtrait après Halloween. Des propos immédiatement amplifiés sur X et TikTok, alimentant l’idée que les vilains s’apprêtaient à quitter les parcs à la fin de la saison.

Disney monte au créneau

Face à la montée de la polémique, Disney n’a pas tardé à réagir. Dans une déclaration transmise par e-mail au média Them.us, un représentant a tenu à rassurer : « Villains are an important franchise to Disney. We are building an entire land at Walt Disney World around Villains. After Halloween, you may see fewer villains as we rotate characters by season (like Santa comes at holidays), but villains are not going away. » Voilà qui a le mérite d’être clair : aucune disparition en vue pour ces figures iconiques, même si leur présence s’adapte selon les saisons.

Une rotation assumée selon la saison

La logique de rotation des personnages, bien connue des visiteurs, est donc simplement confirmée. L’hiver privilégie parfois le Père Noël ou d’autres héros de circonstance, mais la promesse reste ferme : les fans continueront de croiser leurs méchants favoris tout au long de l’année. Interrogé plus en détail sur la présence de la Evil Queen précisément après Halloween, le représentant a reconnu ne pas disposer de la liste exhaustive des personnages à chaque saison : « Honestly, I have no idea which ones are rotated. And it is different by park, depending on what their entertainment needs are. »

Entre rumeurs et théâtre permanent

Le malentendu semble surtout venir de l’habileté des comédiens à jouer avec le public. Les plaisanteries lancées par la Evil Queen à des fans soucieux de la voir partir relèvent sans doute autant du spectacle que d’un quelconque indice sur la programmation à venir. Une chose reste certaine : l’aura des méchants Disney n’est pas près de s’éteindre dans les allées des parcs. Ceux qui craignaient leur disparition peuvent donc souffler… du moins jusqu’à la prochaine rumeur.