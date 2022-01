Grey’s Anatomy est encore renouvelée par ABC : une saison 19 en 2023

La série télévisée Grey's Anatomy ne va pas encore s'arrêter.

Malgré le ras-le-bol d’Ellen Pompeo, l’interprète de Meredith Grey (personnage principal), la baisse des audiences depuis plusieurs mois et la redondance des histoires, la chaine américaine ABC a commandé la 19ème saison de Grey’s Anatomy. Au cours de la prochaine saison, la série explorera le monde toujours plus vaste de la médecine moderne à travers les yeux de personnages anciens et nouveaux.

✨It's a beautiful day to receive some big news.✨ #GreysAnatomy will be back on Feb 24 and for a whole new season! Congrats on Season 19 🎉 pic.twitter.com/ZZn10dlGBJ — Grey's Anatomy (@GreysABC) January 10, 2022

“Grey’s Anatomy a un impact mondial qui ne peut être surestimé. La série télévisée touche, et parfois change, les cœurs et les esprits dans le monde entier grâce à la profondeur du lien que les gens ressentent avec ces personnages“, a déclaré la productrice exécutive et showrunner Krista Vernoff. “Je suis enthousiaste à l’idée de travailler avec nos extraordinaires scénaristes pour rêver de la suite des événements, et je suis toujours reconnaissante à nos partenaires de Disney et d’ABC de nous laisser raconter des histoires audacieuses ayant un réel impact“. La créatrice Shonda Rhimes a ajouté : “Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l’idée de pouvoir continuer à raconter les histoires de Meredith, Bailey, Richard et tous les autres médecins du Grey Sloan Memorial pour une autre saison. C’est un véritable témoignage pour Krista Vernoff, les acteurs, l’équipe et tous les auteurs qui tiennent le public en haleine semaine après semaine. Et cela ne serait pas possible sans les générations de fans incroyables qui soutiennent Grey’s Anatomy depuis tant d’années.”

La série médicale la plus ancienne en primetime

Grey’s Anatomy a été créée au début des années 2000 et est produite par Shonda Rhimes. Betsy Beers est productrice exécutive. Krista Vernoff est également showrunner et productrice exécutive. Debbie Allen, Meg Marinis et Mark Gordon sont producteurs exécutifs, ainsi qu’Ellen Pompeo pour la saison 19. Zoanne Clack est conseillère médicale et productrice exécutive. Vernoff était scénariste en chef et producteur exécutif de Grey’s Anatomy pour les sept premières saisons de la série et est revenue en tant que showrunner pour la saison 14.