Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition, les excuses de Rockstar Games sur la qualité de la compilation

Rockstar Games s'excuse et va corriger la compilation Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition pour satisfaire les joueurs.

Habitué à impressionner l’industrie vidéoludique depuis des années, le studio américain Rockstar Games a fortement déçu la presse et les joueurs avec les remasters de GTA III, GTA Vice City et GTA San Andreas à cause d’un rendu graphique scandaleux et de multiples bugs : “Nous tenons à nous excuser sincèrement auprès de tous ceux qui ont rencontré des problèmes techniques inattendus en jouant à ces jeux. La série Grand Theft Auto – et les jeux qui composent cette trilogie emblématique – sont aussi spéciaux pour nous que pour les fans du monde entier. Les versions modernisées de ces classiques n’ont pas été lancées dans un état qui répond à nos propres normes de qualité, ou aux normes que nos fans attendent. Nous avons prévu de résoudre les problèmes techniques et d’améliorer chaque jeu à l’avenir. Avec chaque mise à jour prévue, les jeux atteindront le niveau de qualité qu’ils méritent. Une nouvelle mise à jour est prévue dans les prochains jours pour toutes les versions, qui résoudra un certain nombre de problèmes. Nous informerons tout le monde dès qu’elle sera disponible. En attendant, nous avons le regret de vous informer que des membres de l’équipe de développement ont été harcelés sur les médias sociaux. Nous demandons à notre communauté de maintenir un discours respectueux et civil autour de ces jeux pendant que nous travaillons sur la résolution de ces problèmes.”

An update regarding the unexpected technical issues with Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. https://t.co/YP4pkOLQmG pic.twitter.com/AsfYPuMI0d — Rockstar Games (@RockstarGames) November 19, 2021

Par ailleurs, les jeux classiques seront bientôt remis sur le Rockstar Games Launcher : “Si l’un des objectifs des éditions définitives était de permettre aux joueurs de profiter de ces jeux sur des plateformes modernes pendant de nombreuses années, nous comprenons également que certains d’entre vous souhaitent toujours pouvoir acheter les versions classiques précédentes. Nous ajouterons bientôt les versions PC classiques de GTA III, GTA Vice City et GTA San Andreas au Rockstar Store sous forme de pack. De plus, tous ceux qui ont acheté Grand Theft Auto The Trilogy – The Definitive Edition pour PC sur le Rockstar Store jusqu’au 30 juin 2022, recevront ces versions classiques dans leur bibliothèque Rockstar Games Launcher sans frais supplémentaires. Nous vous tiendrons informés dès que ces jeux seront de retour sur le Rockstar Store. Une fois de plus, nous tenons à remercier tout le monde pour leur patience et leur compréhension pendant que nous travaillons sur ces mises à jour pour nous assurer que ces jeux répondent aux normes élevées de chacun, à juste titre.”

La mise à jour 1.02 de Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition est disponible

Général

Correction de plusieurs problèmes de localisation

Correction de plusieurs cas de collision manquante ou mal alignée

Correction de plusieurs cas de trous dans la carte

Correction de plusieurs cas de textures incorrectes ou mal placées

Correction de plusieurs cas d’écrasement de la caméra à travers des objets

Correction de plusieurs cas d’affichage incorrect des sous-titres

Correction de plusieurs cas d’affichage incorrect du texte d’aide

Correction de plusieurs cas d’objets mal placés

Correction de plusieurs cas de problèmes avec les modèles de personnages dans les cutscenes

Correction de plusieurs cas où des lignes audio étaient sautées, retardées ou répétées

Grand Theft Auto III – The Definitive Edition

Correction de problèmes de coupures et de transitions de caméra floues pendant la scène de Grand Theft Aero

Correction d’un problème où les portes de Pay ‘N’ Spray étaient fermées, empêchant le joueur d’entrer

Correction d’un problème où le jeu se bloque et les accessoires apparaissent dans la scène Gone Fishing

Correction d’un problème où le joueur échouait à la mission Les Voleurs avec un message “Un voleur est mort” après le déroulement de la scène

Correction d’un problème d’échec de la mission Last Requests dû à la chute d’Asuka du bateau

Correction d’un problème d’itinéraire GPS manquant lorsque vous conduisez Curly Bob dans un taxi pendant la mission Tondre l’herbe

Correction d’un problème où le compteur de dégâts ne s’affiche pas correctement dans la mission Escort Service

Correction d’un problème avec un trou dans la carte qui permettait aux joueurs d’accéder à l’île de Staunton plus tôt

Correction d’un problème de flottement de Claude dans la scène de la mission Big ‘n’ Veiny

Correction d’un problème où les modèles de personnages ne s’animaient pas pendant la cutscene de la mission Luigi’s Girls

Correction d’un problème où les modèles de personnages ne s’animaient pas pendant la cutscene de la mission Give me Liberty

Correction d’un problème où le joueur peut augmenter sa vitesse de course en changeant rapidement d’arme

Correction d’un problème où la cutscene de mi-mission commençait puis s’éteignait avant de redémarrer pendant la mission Sayonara Salvatore

Correction d’un problème où le jeu plantait en entrant dans un véhicule après avoir terminé Triad War (Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One)

Correction d’un problème où l’accomplissement “Disposing of the Evidence” ne se débloque pas après avoir terminé la mission de la mouffette morte dans le coffre (Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One)

Grand Theft Auto : Vice City – The Definitive Edition

Correction d’un problème où les joueurs ne pouvaient pas faire pivoter la caméra vers le haut ou vers le bas lorsqu’ils conduisaient à grande vitesse

Correction d’un problème avec les feux du camion de pompiers qui clignotaient de manière incohérente

Correction d’un problème d’affichage de l’itinéraire GPS pendant la mission Autocide

Correction d’un problème où les portes de Pay ‘N’ Spray étaient fermées, empêchant le joueur d’entrer

Correction d’un problème d’affichage de plusieurs itinéraires GPS pendant les missions Gun Runner et Psycho Killer

Correction d’un problème d’affichage de l’interface utilisateur du taux de réussite pendant la mission Gun Runner

Correction d’un problème d’apparition incorrecte de piétons dans la scène de la mission The Chase

Correction d’un problème avec le modèle du personnage de Tommy Vercetti qui prenait une pose en T pendant la scène de coupe de la mission In the Beginning

Correction d’un problème où le jeu plantait lors du passage du mode TV au mode table pendant l’écran de chargement

Correction d’un problème où le message “Erreur : Mémoire vidéo insuffisante pour l’allocation d’une texture ! Assurez-vous que votre carte vidéo dispose de la mémoire minimale requise, essayez de diminuer la résolution” apparaît lors de l’exploration du centre commercial de North Point (Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One)

Correction d’un problème d’apparition de la caméra pendant la scène de la mission “All Hands on Deck” (Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One)

Grand Theft Auto : San Andreas – The Definitive Edtion