Gran Turismo 7 : Polyphony Digital introduit la Porsche Vision GT

La Porsche Vision GT est la première voiture Porsche développée uniquement pour le monde numérique, et ne pourra être conduite que par des joueurs de Gran Turismo 7.

En s’associant au studio japonais Polyphony Digital, Porsche ne fait pas seulement preuve d’une approche visionnaire particulière, mais démontre une fois de plus le haut niveau d’expertise de ses concepteurs. Libérés des contraintes liées au développement de modèles destinés à la production en série, ils ont pu mettre en pratique leurs propres idées pour un concept-car exclusivement destiné à Gran Turismo 7, dont la sortie est toujours planifiée pour le 4 mars 2022 sur PS5 et PS4. Celui-ci reprend des éléments de design Porsche familiers via des versions orientées vers l’avenir et affiche les proportions typiques de la marque avec un rapport hauteur/largeur particulièrement sportif ainsi qu’un capot extrêmement bas et des ailes très prononcées. Les feux de l’avant particulièrement puriste et les prises d’air intégrées créent un lien visuel avec le langage du design de la Taycan – un clin d’œil à la propulsion purement électrique de la voiture. L’arrière est orné d’une bande lumineuse nettement étroite – une évolution de la signature lumineuse bien connue des modèles 911 et Taycan.

“L’attrait d’une Porsche provient de son design puriste“, déclare Kazunori Yamauchi, président de Polyphony Digital. “Et en termes d’expertise d’ingénierie, Porsche et nous suivons la même philosophie perfectionniste. Nous partageons la même passion pour la course automobile et nous sommes tournés vers l’avenir de l’automobile. Outre les thèmes purement liés au design, de nouvelles fonctions contribuent à donner une forte impression de voiture de sport. Les joueurs bénéficient d’un retour haptique via la manette DualSense, qui imite la sensation du volant. Ce retour rapide et direct rappelle celui d’une vraie voiture de course.”

Du gameplay pour Gran Turismo 7 sur le circuit Deep Forest Raceway

Pour ce tour du célèbre circuit Deep Forest Raceway dans Gran Turismo 7, nous montons à bord d’une Lamborghini Murcielago, et pour commencer, c’est exactement comme avant. La ligne de départ/arrivée se trouve toujours le long d’une ligne droite principale ondulée, et il y a une zone de freinage intense dans une épingle à cheveux serrée à gauche. De là, les voitures remontent la pente, les virages semblant être légèrement plus serrés cette fois-ci, jusqu’au virage à droite sous le premier pont. La première séparation se fait entre les deux ponts, comme précédemment. Cependant, c’est ici que les changements commencent à apparaître sérieusement. Le virage à la sortie du deuxième pont n’a pas les changements d’élévation d’avant, et ensuite la piste commence à plonger vers ce qui était un long double-apex sur la ligne droite de retour en montée. La piste commence alors à plonger vers ce qui était auparavant un long double-apex sur la ligne droite de retour en montée. Celle-ci a maintenant deux étapes distinctes, avec le premier virage particulièrement peu profond avant que la piste ne traverse un accès pour une gauche très pointue.

Cette montée est également beaucoup plus longue qu’auparavant, avec une paire de courbes beaucoup moins profondes lorsque vous traversez le semi-tunnel, puis le tunnel proprement dit, avant le changement le plus important de tous. Alors qu’auparavant cette section finale consistait en une gauche à mi-vitesse, menant à la descente de la colline par un virage à gauche vers la gauche finale, il y a maintenant une épingle à cheveux à gauche. Celle-ci débouche sur une courbe à droite, avec une courte ligne droite – et la voie des stands vers l’intérieur du terrain – avant la gauche finale. Une chose que nous ne savons pas encore, et que nous ne pouvons pas deviner à partir de ce gameplay, c’est où Deep Forest va se dérouler dans le monde. Tous les autres circuits de GT7, réels ou fictifs, ont une place sur le globe du jeu, alors nous devrons attendre et voir.