Grace à l’IA, le robot d’entrepôt Digit d’Agility comprend les commandes en langage naturel

"Prends la boîte de la couleur du sabre laser de Dark Vador et place-la sur la tour la plus haute de la première rangée." Voilà qui semble prometteur, non ?

La société de robotique américaine Agility Robotics a publié récemment une vidéo mettant en scène un de ses robots, baptisé Digit, doté d’une intelligence artificielle.

Démonstration de Digit

Il faut dissiper immédiatement l’image effrayante véhiculée par la pop culture, qui présente l’IA comme le prélude à une prise de contrôle par les machines. La réalité est beaucoup plus terre-à-terre, voire ennuyeuse, comme le démontre cette vidéo. Digit est à l’œuvre dans un entrepôt. On le voit analyser une situation légèrement déroutante et mener à bien une tâche sans intervention humaine ni consignes précises.

Une nouvelle étape dans l’IA

L’entreprise ne manque pas de souligner que Digit est “une incarnation physique de l’intelligence artificielle”. L’ajout d’une “tête” et de “mains” à Digit a permis de démontrer comment les grands modèles de langage (GML) peuvent améliorer ses capacités.

“Digit a reçu des informations sur son environnement, sans précisions spécifiques sur ses tâches”, explique Pras Velagapudi, vice-président de l’innovation et architecte en chef d’Agility Robotics. Cela permet de tester la capacité de Digit à exécuter des commandes de complexité variable.

Collaboration avec Amazon

Agility Robotics, qui vise à libérer les travailleurs humains des tâches les plus physiquement exigeantes, a conclu un accord avec Amazon. Le géant de la vente en ligne va tester Digit dans une infrastructure de la région de Seattle. Ainsi, malgré les craintes inspirées par la fiction, les robots sont plus susceptibles de remplacer les humains dans les emplois d’entrepôt que de causer des torts physiques.