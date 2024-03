Google Wallet : vos billets de cinéma et cartes d’embarquement ajoutés automatiquement

Dès que vous recevez un email de confirmation dans votre boîte de réception Gmail, le pass apparait également dans votre Wallet.

Tl;dr Google Wallet améliore la gestion des différents passeports.

Tickets de cinéma et billets d’avion sont automatiquement ajoutés après achat.

Une option d’archivage des passeports a été ajoutée.

Wallet a été étendu à Wear OS pour un accès facile aux billets.

Une mise à jour raffinée pour Google Wallet

Dans son effort constant pour simplifier les choses et améliorer l’expérience utilisateur, Google apporte une mise à jour significative à son application Wallet. Selon les notes de version de cette semaine, Google inclut désormais les tickets de cinéma et les cartes d’embarquement directement dans la plateforme après l’achat.

Gestion automatique des passeports

Après finalisation de votre achat, une confirmation est envoyée à votre boîte de réception Gmail, et vos tickets sont aussitôt disponibles dans votre application Wallet. Bien que la fonctionnalité ne soit pas encore compatible avec toutes les chaînes de cinéma et compagnies aériennes, Google assure que “plus d’entités devraient être ajoutées prochainement”.

Google Wallet s’améliore progressivement

Chaque étape de développement balise le chemin d’une application plus utile et pratique. Le mois dernier, Google a permis aux utilisateurs de Wear OS d’accéder à leurs billets depuis leur montre connectée, incluant les passes d’embarquement, les billets pour des événements, les adhésions à une salle de sport, les cartes de fidélité, etc.

Nouveauté : l’archivage des passeports

Une autre innovation de cette mise à jour est la possibilité pour les utilisateurs d’archiver manuellement la plupart de leurs passeports, que ce soit via leur smartphone ou leur smartwatch. Une fois archivés, les passeports sont déplacés dans une section spécifiquement nommée “Passeports archivés”, où les utilisateurs peuvent revenir en arrière s’ils ont fait une erreur ou s’ils ont besoin de consulter un ancien passeport.