Google travaille sur le chiffrement de bout en bout de ses messages RCS

Les messages électroniques ont beaucoup évolué ces dernières années. Le SMS a laissé la place aux messageries instantanées. Aujourd'hui, le SMS se voit lentement remplacé par le RCS. Et Google y travaille d'arrache-pied.

Parmi les avantages de l’application iMessage d’Apple, on pourrait facilement citer le fait que les messages en question soient chiffrés de bout en bout. C’est plus ou moins un standard aujourd’hui en matière d’applications de communications mais, et c’est assez étrange, l’application Message de Google n’implémente pas ce chiffrement. Cela étant dit, la firme de Mountain View vient précisément d’annoncer qu’elle y travaillait actuellement. La fonctionnalité devrait arriver bientôt.

Google travaille sur le chiffrement de bout en bout

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, s’il fallait résumer, Android Messages est la réponse de Google à Apple iMessage. Au lieu d’envoyer des SMS classiques, et pour le moins limités, l’application tire avantage des services de chat offerts par le plus récent RCS. Cela permet notamment d’intégrer des contenus media, comme vous le faites déjà très certainement avec vos applications préférées de messagerie instantanée.

pour ses messages RCS

Cela étant dit, le chiffrement de bout en bout comptait parmi les fonctionnalités absentes au lancement de l’application Google. Les ingénieurs du géant américain sont actuellement à pied d’œuvre pour l’implémenter. Et comme assez souvent, l’option sera disponible dans un premier auprès des bêta testeurs avant d’être proposée au grand public. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, le chiffrement de bout en bout permet de dissimuler le contenu même des messages à tous les tiers. Seuls l’expéditeur et le destinataire peuvent lire le message. Les intermédiaires en sont incapables.

Cela signifie donc que, dans l’éventualité où des conversations seraient interceptées, le hacker ne pourrait pas lire les messages échangés. Cela signifie aussi que Google n’est pas en mesure de voir le contenu de vos messages dans la mesure où la firme n’a pas la clef de déchiffrement. C’est un aspect crucial pour la protection de la vie privée des utilisateurs, et c’est d’ailleurs ce qui explique que de nombreuses organisations, gouvernementales notamment, sont contre ce genre de fonctionnalité. Celle-ci les empêche d’accéder à du contenu qui pourrait être vital dans leurs enquêtes.