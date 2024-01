Google reconnaît désormais la collecte de données en mode Incognito de Chrome

Après avoir réglé un litige l'accusant de suivre les utilisateurs en mode Incognito, la société a modifié ses mentions légales.

Tl;dr Chrome avertit les utilisateurs de l’activité privée sauvegardée en mode Incognito.

Google a mis à jour cet avertissement après un procès de 5 milliards de dollars.

L’avertissement mis à jour est présent sur la chaîne expérimentale Canary de Chrome.

Un procès en 2020 accusait Google de surveiller l’activité de l’utilisateur même en mode Incognito.

Google met à jour l’avertissement du mode incognito de Chrome

Google vient de publier une mise à jour qui modifie la notification du mode incognito de son navigateur Chrome. En conservant une approche pédagogique tout en captivant son public, Google a amélioré l’avertissement du mode Incognito sur son navigateur afin d’éviter toute méprise.

“Les autres personnes qui utilisent cet appareil ne verront pas votre activité, ce qui vous permet de naviguer plus discrètement. Cela ne change pas la façon dont les sites Web collectent vos données et les services qu’ils utilisent, y compris Google. DOWNLOADS, bookmarks et éléments de lecture seront enregistrés.“, nous informe le nouvel avertissement.

Un changement nécessaire suite à une affaire judiciaire

La mise à jour de cet avertissement intervient peu de temps après que Google a accepté de régler une accusation d’espionnage des utilisateurs en mode Incognito pour une somme vertigineuse de 5 milliards de dollars.

Les requérants ont soutenu devant le tribunal que l’entreprise utilisait des outils comme son produit Analytics, des applications et des plug-ins de navigateur pour surveiller les utilisateurs. Ils ont également soutenu que la surveillance des utilisateurs par Google en mode Incognito donnait aux gens la fausse croyance qu’ils pouvaient contrôler l’information qu’ils étaient prêts à partager.

La transparence de Google mise en question

Autrefois, Google n’expliquait pas clairement que ce “mode secret” masquait simplement les activités de l’utilisateur sur l’appareil qu’il utilisait, mais que ses informations pouvaient toujours être collectées. Cela a changé aujourd’hui et cette nouvelle version de l’avertissement est déjà disponible pour la version Android et Windows du canal expérimental Canary de Google.