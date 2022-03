Google permettra bientôt d’archiver les apps plutôt que de les supprimer

Google Android permettra bientôt d'archiver les apps pour gagner de la place. Jusqu'à 60 % de stockage récupéré.

Si vous vous retrouvez à court de stockage libre sur votre smartphone, l’une des solutions est de supprimer des applications. Le plus souvent, les applications que vous n’utilisez plus. Cela étant dit, si vous préfèreriez ne pas les supprimer complètement, parce que vous pensez pouvoir les utiliser de nouveau plus tard, sachez que Google vient d’annoncer que bientôt, les utilisateurs Android pourront simplement les archiver sans devoir les supprimer totalement.

Cela signifie que, plutôt que de voir une application disparaître purement et simplement du smartphone, elle sera archivée. Selon la firme de Mountain View, cette méthode permet de gagner 60 % de stockage par rapport au stockage occupé normalement par l’app. Ce n’est logiquement pas 100 % comme c’est le cas avec une suppression complète, cela pourrait ne pas être suffisant pour certains utilisateurs, mais pour celles et ceux qui ont besoin de libérer un peu de stockage, ce pourrait être une alternative intéressante.

Selon le communiqué de Google, “l’archivage est une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de récupérer environ 60 % du stockage de l’application temporairement en supprimant certains morceaux de l’application plutôt qu’en la désinstallant complètement. Une application archivée restera sur l’appareil et pourra être restaurée facilement dans sa dernière version compatible en date, tout en préservant les données de l’utilisateur.”

Dans un sens, c’est assez similaire à la manière dont la plate-forme Apple iOS gère les applications qui ne sont plus utilisées très fréquemment. Au lieu de faire supprimer les applications, iOS procède aussi à un archivage. L’icône de l’application et ses données persistent sur l’appareil, de fait que, lorsque l’utilisateur veut l’utiliser à nouveau, il suffit de tapoter dessus pour que le système retélécharge les données manquantes.