Google n’a pas mis à jour ses applications iOS depuis un certain temps

Mettre à jour ses applications mobiles est aujourd'hui une pratique très courante. Les développeurs le font parfois plusieurs fois par semaine...

Les développeurs, qu’ils soient indépendants ou des géants de la tech, mettent assez régulièrement à jour leurs applications sur les stores. Ceci pour diverses raisons – correctifs, optimisations, nouvelles fonctionnalités, etc -, certes, mais les mises à jour sont souvent assez fréquentes. Il est donc toujours étonnant de ne pas voir de mises à jour pendant un certain temps. A fortiori chez un développeur comme Google.

Google n’a pas proposé de mises à jour de ses apps iOS depuis un mois

Google met d’ordinaire à jour ses applications assez fréquemment, que ce soit pour introduire de nouvelles fonctionnalités, corriger des bugs, procéder à certains ajustements ou optimisations, ou autre. Cela étant dit, pour une raison que l’on ignore, il semble que la firme de Mountain View n’ait pas mis à jour ses applications iOS depuis un mois. Et certains y voient là une conséquence directe des nouvelles exigences mises en place par Apple.

À cause des nouvelles directives d’Apple ?

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Apple a édicté un certain nombre de nouvelles règles vis-à-vis des applications sur son App Store. Celles-ci doivent notamment désormais expliciter les permissions demandées aux utilisateurs et informer des données collectées. Tout ceci fait partie des efforts engagés par Apple pour protéger la vie privée des utilisateurs en forçant les applications et leurs développeurs à faire preuve de transparence quant à leurs pratiques de collecte de données.

Ceci a conduit à se demander s’il ne s’agissait pas là de la cause derrière cette absence de mises à jour dans les applications iOS de Google. Apple déclarait que les applications existantes n’avaient pas besoin de mettre en place ces nouvelles informations à moins bien sûr qu’une mise à jour ne soit soumise à Apple. Et il semblerait que Google profite justement ici de cette “faille”.

L’on pourrait aussi, évidemment, se dire que Google n’a aucune mise à jour à proposer, ce qui expliquerait de facto l’absence de mises à jour sur l’App Store. Mais, comme le précise FastCompany, Google a mis à jour ses propres applications sur Android plusieurs fois durant le mois de décembre, alors que la dernière version sur iOS date du 8 décembre dernier. Nous avons déjà eu l’occasion de voir comment ces informations peuvent se révéler accablantes pour les applications, peut-être Google tente-t-il d’éviter de se retrouver sous le feu des projecteurs.

Difficile en tous les cas d’imaginer comment Google pourrait contourner la chose, il ne semble y avoir aucun moyen. En tous les cas, d’ici là, ce sont les utilisateurs de ces applications Google iOS qui sont impactés par l’absence de mises à jour.