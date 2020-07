Google Maps pourrait bientôt indiquer l’emplacement des feux de circulation

Google Maps évolue constamment, affinant ses fonctionnalités, en gagnant de nouvelles. Certaines sont plus pratiques que d'autres mais tout est toujours fait pour simplifier la vie des utilisateurs durant leurs trajets, quels qu'ils soient.

Google Maps est un formidable outil pour suivre la route à prendre, le chemin à emprunter à pied, le train à réserver. Et bientôt, il semblerait que les conducteurs pourront même connaître l’emplacement des feux de circulation. Selon une récente découverte partagée sur Droid-Life, Google testerait actuellement des indicateurs de feux de circulation sur sa plate-forme de cartographie.

L’emplacement des feux de circulation bientôt indiqué dans Google Maps ?

Voilà qui devrait être très pratique pour les conducteurs, et plus particulièrement celles et ceux qui tentent de déterminer les trajets les plus rapides en évitant autant que possible les feux de circulation. Cela étant dit, l’implémentation actuelle de la fonctionnalité semble rendre la lecture de cette information assez difficile dans la mesure où les icônes sont très petites mais selon le lecteur qui a partagé les captures d’écran à Droid-Life, la taille augmente pendant la navigation, très certainement à mesure que le conducteur approche de l’emplacement.

La fonctionnalité serait en cours de test

Toujours est-il que cette option pourrait aussi très pratique pour les voitures autonomes qui utilisent les données de Google Maps. Si les véhicules peuvent savoir qu’il y a un feu sur la route qu’ils vont emprunter, ils pourront se préparer à ralentir et à s’arrêter le cas échéant. Google n’est pas le premier à implémenter une telle fonctionnalité. Apple avait introduit une fonction similaire dans Apple Plans dans iOS 13 mais c’est une bonne chose que Google rattrape aujourd’hui son “retard”.