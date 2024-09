Google Maps enrichit Street View et Google Earth offre un voyage dans le temps

Google Earth et Google Maps se dotent de nouvelles fonctionnalités permettant aux utilisateurs d'explorer des paysages historiques et récents. Ces mises à jour incluent des images historiques, un élargissement de Street View dans 80 pays et une amélioration visuelle grâce à l'intelligence artificielle.

Tl;dr Google Earth permet de voir des images satellites historiques.

Les utilisateurs peuvent observer les changements géographiques au fil du temps.

Street View a été actualisé dans 80 pays, y compris de nouveaux pays.

L’IA améliore la qualité des images satellites, les rendant plus lumineuses.

Google Earth nous fait voyager dans le temps

Google a récemment annoncé une nouvelle fonctionnalité passionnante pour son application Google Earth. Désormais, les utilisateurs pourront littéralement « voyager dans le temps ». Selon un article de blog de Google, cette fonctionnalité permet de visualiser des images satellites et aériennes historiques, certaines remontant jusqu’à 80 ans.

In our biggest update to Street View yet, there is new Street View imagery in nearly 80 countries, some of which have images for the very first time → https://t.co/rOUip0vc1o pic.twitter.com/dv3lMCqphN — Google (@Google) September 25, 2024

Un regard sur l’évolution de notre planète

Cette nouvelle fonctionnalité offre un aperçu fascinant de la façon dont les zones ont évolué au fil du temps et comment des événements naturels et humains ont rapidement modifié la géographie d’un lieu. Un exemple cité par Google est celui du réservoir de Lake Oroville en Californie du Nord. Après des années de sécheresse, ce réservoir était au plus bas jamais enregistré. Cependant, une série de pluies sans précédent en 2023 a rempli le réservoir à sa capacité maximale.

Street View fait peau neuve

Parallèlement à cela, Google a annoncé des mises à jour de Street View dans 80 pays, y compris des images de l’Australie, du Brésil, du Mexique, de la Nouvelle-Zélande, de l’Uruguay et bien plus encore. Cette avancée a été rendue possible grâce à une nouvelle caméra Street View plus portable introduite en 2022. « Alors que notre planète change, cette imagerie mise à jour aide à garder la carte fraîche pour les gens partout dans le monde », a déclaré Google.

Pour la première fois, Street View sera également disponible dans quatre pays qui ne l’avaient jamais eu auparavant : la Bosnie-Herzégovine, la Namibie, le Liechtenstein et le Paraguay.

Des images satellites plus nettes grâce à l’IA

Enfin, Google a annoncé travailler à l’amélioration des images satellites dans Google Maps. Grâce à la technologie alimentée par l’IA, les images seront « plus lumineuses et plus vibrantes ». Cette technologie est spécifiquement formée pour éliminer les éléments tels que les nuages, les ombres des nuages, la brume et la rosée, tout en préservant les motifs météorologiques réels visibles sur les cartes, comme « la glace, la neige et les ombres de montagnes ».