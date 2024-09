Google Earth va proposer des images historiques remontant à la Seconde Guerre Mondiale

La société a mis à jour des photos Street View provenant de 80 pays différents. Vous êtes curieux de savoir de quels pays il s'agit ?

Tl;dr Google Earth introduit des images historiques datant de 80 ans.

La plateforme présente des changements significatifs dans des villes et paysages mondiaux.

Google élargit Street View avec de nouvelles images de près de 80 pays.

Google utilise son modèle IA, Cloud Score+, pour améliorer la qualité des images.

Google Earth : Un voyage dans le temps

Amateurs d’histoire et de géographie, réjouissez-vous ! Google vient de lancer une fonctionnalité passionnante sur Google Earth, donnant accès à des images historiques de diverses régions du monde, remontant jusqu’à 80 ans en arrière. Ces images capturées par satellite et par voie aérienne révèlent l’évolution de notre planète au fil des décennies.

Des paysages transformés à travers le temps

Des changements spectaculaires sont à observer, allant de l’évolution d’un réservoir en Californie sur cinq ans, aux images de villes européennes telles que Londres, Berlin et Varsovie au début de la Seconde Guerre mondiale. Des photos de villes américaines comme San Francisco en 1938 et en 2022 sont également disponibles, offrant une perspective inédite sur l’évolution urbaine.

Un élargissement de Street View

En parallèle, Google a étendu son service Street View à près de 80 pays, avec de nouvelles images de lieux tels que Logstor au Danemark, Oaxaca au Mexique et Tasman en Nouvelle-Zélande. Grâce à une caméra de 15 livres montable sur n’importe quelle voiture, Google a pu augmenter sa collection Street View, qui compte désormais plus de 280 milliards d’images.

Une technologie optimisée par l’IA

Enfin, la technologie ne serait pas ce qu’elle est en 2024 sans mentionner l’intelligence artificielle. En effet, Google a formé son modèle d’IA, Cloud Score+, à reconnaître et éliminer des éléments tels que le brouillard, les ombres de nuages et la brume, afin de créer des images plus nettes et plus lumineuses sur Google Earth et Google Maps.

Grâce à ces innovations, Google nous offre une immersion inégalée dans le passé, permettant de mieux comprendre l’évolution de notre monde et de visualiser l’impact du temps sur nos paysages.