Google Cloud Print cessera de fonctionner le 1er janvier 2021

Google propose régulièrement de nouveaux services. Certains fonctionnent, d'autres non. Et il arrive tout aussi régulièrement le moment de décider de les stopper ou non.

Imprimer ses fichiers peut facilement être une vraie plaie. Les imprimantes ne sont pas toujours des appareils très dociles, sans parler de la composante réseau qui peut, elle aussi, venir gripper le système. Il existe cependant des solutions visant à simplifier tout ceci, et notamment Google Cloud Print. Malheureusement, il va bientôt falloir faire sans.

Google débranche son Google Cloud Print le 1er janvier 2021

Si vous faites partie des utilisateurs de Google Cloud Print, sachez que, à compter du 1er janvier 2021, ce vendredi, donc, le service ne fonctionnera plus. Google y mettra officiellement un terme. Le géant de Mountain View avait annoncé l’information en 2019. Il s’agit là d’un dernier rappel pour celles et ceux qui auraient oublié ou qui entendraient parler de ceci pour la toute première fois.

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Google Cloud Print est un service, proposé par Google donc, visant à simplifier l’impression de documents depuis Chrome OS. Étant donné que Google proposer un grand nombre de services basés sur le cloud, comme Google Docs, Sheets, Gmail et bien d’autres, pouvoir imprimer facilement et rapidement ses fichiers depuis le cloud est appréciable.

Il va falloir trouver une solution alternative

Cela simplifiait aussi les opérations chez Google dans la mesure où le géant américain n’avait pas à créer et gérer des sous-systèmes d’impression pour les différentes combinaisons d’appareils et d’imprimantes. Cela étant dit, tout ceci datait de 2010 et les choses se sont beaucoup améliorées en 10 ans, ce qui explique pourquoi Google a pris la décision de retirer ce service. On se doute qu’il ne devait plus être très utilisé.

Autrement dit, si vous faisiez partie des derniers utilisateurs de Google Cloud Print, sachez qu’il ne vous reste plus que deux jours. Il vous faudra trouver une alternative rapidement, perturbant, certes, mais pas impossible.