Good Doctor Saison 7 : la mort de ce personnage est un mauvais message

La disparition surprenante d'un personnage principal au milieu de la dernière saison de Good Doctor a envoyé un message contradictoire avec le sujet principal de la série. Cela ne vous semble-t-il pas troublant ?

Tl;dr La mort choquante d’un personnage principal dans Good Doctor envoie un message contradictoire.

Ce décès souligne les problèmes d’antisémitisme, mais renforce malheureusement un stéréotype négatif sur les personnages homosexuels.

Le scénario aurait pu être traité différemment sans sacrifier le message anti-haine.

Le choix des scénaristes remet en question la représentation des personnages LGBTQ+ dans la série.

Un message ambigu

La série à succès Good Doctor a toujours su mélanger drame médical et histoires légères. Cependant, la mort inattendue d’un personnage apprécié, survenue au milieu de la dernière saison, a semé le trouble parmi les fans. Le message véhiculé par ce décès est en effet contradictoire avec l’objectif principal de la série : l’acceptation des différences.

Un choix controversé

C’est la deuxième fois que Good Doctor choisit d’éliminer un personnage principal populaire. La mort récente du personnage d’Asher Wolke porte une similitude troublante avec celle du Dr. Neil Melendez à la fin de la saison 3. La série a utilisé ces deux morts pour susciter de l’émotion, mais le décès d’Asher a également véhiculé un message négatif qui va à l’encontre de la philosophie de la série.

Un message fort, mais problématique

En réalité, la mort d’Asher devait mettre en lumière le problème de l’antisémitisme. Cependant, le fait qu’Asher, le seul personnage principal gay de la série, meurt juste avant de recevoir sa proposition de mariage de Jerome, son partenaire, semble renforcer un stéréotype négatif souvent associé aux personnages queer dans les séries télévisées : celui de la négation du droit au bonheur et à l’amour. Ce cliché, connu sous le nom de “Bury Your Gays”, envoie le message que les personnes homosexuelles ne peuvent pas connaître le bonheur et sont condamnées à mourir s’ils le recherchent.