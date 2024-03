La Saison 7 de The Good Doctor démontre que Charlie se trompe de Mentor

L'épisode 3 de la saison 7 de The Good Doctor a montré que le choix de mentor de Charlie limite son potentiel pour devenir le meilleur médecin possible. Charlie va-t-elle réussir à surmonter cet obstacle ?

Tl;dr Charlie a du mal à devenir un bon médecin à cause de son mauvais choix de mentor.

Sa quête d’approbation auprès de Shaun entrave son développement personnel et professionnel.

Charlie s’épanouit lorsqu’elle travaille avec Park, démontrant que ce dernier est un meilleur mentor pour elle.

Shaun et Charlie ont du mal à s’entendre en raison de leurs similitudes, ce qui rend leur relation de mentorat malsaine.

Le rôle du mentor dans le développement de Charlie

Dans la saison 7 de The Good Doctor, Charlie fait un choix qui révèle les dangers de choisir le mauvais mentor. Au fil des ans, Shaun, le protagoniste du drame médical, a dû apprendre à guider les résidents et les étudiants en médecine. Cependant, son besoin de perfection et sa difficulté à accepter les contestations de ses étudiants ont créé des conflits, notamment avec la nouvelle venue, Charlie.

La quête d’approbation de Charlie

Charlie cherche désespérément à obtenir l’approbation de Shaun, ce qui l’empêche de se développer professionnellement. Lorsque Shaun refuse de travailler avec elle, Charlie trouve l’opportunité de travailler sous la tutelle de Park. Elle s’épanouit dans ce nouvel environnement, apportant des solutions innovantes aux problèmes des patients.

Un mentorat malsain

Shaun et Charlie ont du mal à s’entendre en raison de leurs similitudes. La quête constante de Charlie pour l’approbation de Shaun crée un cycle vicieux qui entrave leur relation de mentorat. Tant que Charlie cherchera à établir une relation positive avec Shaun, son énergie et son attention seront concentrées sur l’obtention de son approbation, plutôt que sur son développement en tant que médecin.

La nécessité d’un bon mentor

The Good Doctor démontre l’importance d’un bon mentor dans le développement d’un médecin. Park, qui accepte les différences de Charlie, est un meilleur mentor pour elle. Ses qualités de bienveillance et de patience le rendent apte à guider Charlie dans son parcours médical, au lieu de la rabaisser constamment comme le fait Shaun.