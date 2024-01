Godzilla revient sur le grand écran en noir et blanc et bondit à nouveau au box-office

Le succès cinématographique japonais, Godzilla Minus One, fait un retour fracassant dans le Top 10 du box-office domestique avec sa réédition en noir et blanc.

Tl;dr Godzilla Minus One revient dans le Top 10 du box-office domestique.

Une recette de 2,5 millions de dollars en un week-end.

Le film atteint le cap des 100 millions de dollars à l’international.

Le film est nominé pour l’Oscar des meilleurs effets visuels.

Retour remarquable de Godzilla Minus One au box-office

Après une réédition en noir et blanc, le blockbuster japonais Godzilla Minus One fait un retour fracassant dans le Top 10 du box-office domestique. Ce nouveau film de la Toho, 33ème opus japonais de la franchise, et 38ème au total, s’est illustré par l’établissement de plusieurs records depuis sa sortie en décembre 2023, notamment celui du film d’action japonais ayant généré le plus de recettes au box-office national.

Une augmentation spectaculaire de 264% des recettes

Selon Deadline, Godzilla Minus One devrait rapporter 2,5 millions de dollars d’ici la fin de la semaine. Le film, récemment réédité en version noir et blanc sous le titre Godzilla Minus One/Minus Color, a connu une augmentation spectaculaire de 264% de ses recettes en une semaine, le plaçant en 10ème position du box-office du week-end, une place qu’il n’avait pas occupée depuis quatre semaines.

Une reconnaissance critique et financière

Le succès de cette réédition de Godzilla Minus One est une nouvelle preuve du triomphe de ce nouvel opus de la franchise. Le film a franchi le cap des 100 millions de dollars à l’international le 17 janvier dernier, confirmant son statut de film Godzilla le plus rentable de l’histoire du cinéma japonais. Ce succès financier s’accompagne également d’une reconnaissance critique : le film a été nominé pour l’Oscar des meilleurs effets visuels, une première dans l’histoire de la franchise.

Un futur prometteur pour Godzilla Minus One

Cette réédition offre au film l’opportunité de continuer son ascension au box-office et de dépasser de nouveaux records mondiaux dans les semaines à venir. Même si son succès venait à s’essouffler, le film reste un succès incroyable à tous les niveaux. Si la statuette des Oscars lui est décernée, sa sortie en version numérique et sur supports physiques devrait elle aussi être un grand succès, compte tenu de ses chiffres record en salles.