Gmail : comment récupérer des emails supprimés

Gérer ses emails est devenu une habitude. Certains le font machinalement. Il peut arriver qu'une fausse manipulation arrive, et que l'on supprime par erreur un email, par exemple.

Certains d’entre nous reçoivent plusieurs centaines d’emails chaque jour. Un bon moyen de gérer ce flux est d’utiliser des fonctionnalités comme les labels pour organiser les emails. Une alternative, ou un complément plutôt, serait de supprimer les emails dont vous n’avez plus besoin. Il peut malheureusement arriver, ce faisant, que l’on supprime accidentellement un email dont on ne voulait pas se débarrasser…

Fort heureusement, dans la plupart des cas, ce n’est pas la fin du monde. A fortiori si vous utilisez Gmail. Si vous avez besoin d’aide pour récupérer un email supprimé dans Gmail, le guide ci-dessous devrait vous intéresser.

Récupérer des emails supprimés dans Gmail

La bonne nouvelle, avec Gmail, c’est que le service offre plusieurs moyens pour récupérer des emails supprimés. Google semble avoir bien conscience que, parfois, les utilisateurs ne voulaient pas vraiment supprimer tel ou tel email. La firme de Mountain View a donc introduit plusieurs méthodes pour les récupérer. Cela passe par l’annulation directe de la suppression et la restauration depuis la corbeille. Et enfin, il est même aussi possible de prendre contact avec Google pour leur demander de l’aide.

Annuler la suppression d’un email

Lorsque vous supprimez un email dans Gmail, vous pouvez voir une petite notification apparaître en bas à gauche de l’écran qui vous indique “Conversation placée dans la corbeille”, avec un bouton “Annuler”. Cliquez sur le bouton “Annuler” et l’email reviendra directement dans votre boîte de réception, dans son dossier d’origine.

À noter, cette fonctionnalité “Annuler” n’est proposée que pendant quelques secondes après la demande de suppression. Il vous faudra donc agir rapidement pour cliquer sur “Annuler”. Si vous n’avez pas eu le temps de le faire, suivez simplement l’étape ci-dessous.

Restaurer des emails supprimés depuis la corbeille

Google stocke les emails supprimés dans le dossier corbeille, il les y garder pendant 30 jours avant de les supprimer. Cela signifie que vous avez 1 mois pour restaurer un éventuel email supprimé par inadvertance. La manipulation à effectuer est simple :

Cliquez sur “Corbeille” dans le menu de gauche de Gmail. Trouvez l’email que vous voulez restaurer. Effectuez un clic droit sur l’email en question et cliquez sur “Placer dans la boîte de réception” (vous pouvez aussi sélectionner plusieurs emails pour en restaurer plusieurs d’un seul coup”. L’email devrait alors se trouver dans votre boîte de réception.

Demandez de l’aide à Google

Et si vous avez supprimé un email depuis plus de 30 jours ? Cela signifie que celui-ci a normalement déjà été supprimé “définitivement” de votre Corbeille. Si cela arrive, alors vous ne vous pouvez plus rien faire. Tout du moins, pas à votre niveau. Les utilisateurs disposant d’un compte G Suite peuvent prendre contact avec leurs administrateurs qui, eux, ont 25 jours supplémentaires pour restaurer un email supprimé définitivement.

Pour celles et ceux qui disposent d’un compte Google et Gmail “standard”, sachez qu’il existe une méthode de dernier recours pour récupérer un email effacer, il faut simplement demander à Google. Le géant américain propose un formulaire de récupération d’email que vous pouvez trouver et remplir ici.

Il n’y a aucune garantie que Google réponde favorablement à votre requête dans la mesure où la fonctionnalité est davantage prévue pour les cas de hacks d’un compte et d’une suppression de son contenu mais comme dit, c’est une mesure de dernier recours. Qui ne tente rien, n’a rien.