Genshin Impact : la mise à jour Summer Fantasia arrive le 13 juillet

Genshin Impact accueillera sa mise à jour Summer Fantasia le 13 juillet, avec de nombreuses nouveautés.

Genshin Impact est l’un des jeux vidéo action-RPG du moment. Très populaire, tant par les joueurs Windows, PlayStation que mobile, le titre compte des millions des joueurs. Et pour retenir ces derniers, le studio miHoYo est très actif, proposant moult mises à jour, ajoutant du contenu, corrigeant des bugs, procédant à des améliorations diverses. Dans quelques jours, c’est la version 2.8 qui arrivera, avec nombre de nouveautés.

Genshin Impact accueillera sa mise à jour Summer Fantasia le 13 juillet

Hoyoverse lancera sa prochaine mise à jour majeure de contenu pour Genshin Impact le 13 juillet prochain. Le studio a annoncé la bonne nouvelle tout récemment. Baptisée “Summer Fantasia”, la version 2.8 va réintroduire l’Archipel de la Pomme dorée, une zone que le studio a redessinée pour ajouter de nouvelles intrigues et défis pour les joueurs. En finissant les quêtes incluses, vous aurez la possibilité de recruter Fischl, un personnage jouable quatre étoiles, et de l’ajouter à votre équipe gratuitement.

Avec de nombreuses nouveautés

De plus, dans le cadre de son futur événement Resonating, vous aurez l’occasion de collecter des conques que vous pourrez échanger plus tard contre une tenue pour Fischl. Ces conques en révèleront aussi davantage quant à l’histoire du jeu. En outre, la mise à jour viendra ajouter des défis de navigation à compléter avec vos amis ainsi qu’un nouveau personnage jouable baptisé Shikanoin Heizou. Selon Hoyoverse, il s’agit du premier catalyseur de mélée. Shikanoin Heizou peut générer des dégâts supplémentaires aux ennemis affectés par les attaques élémentaires.

Le contenu additionnel pour Genshin Impact n’est que l’un des quelques projets sur lesquels Hoyoverse travaille actuellement. Ces dernières semaines, le studio a annoncé développer deux nouveaux jeux, Zenless Zone Zero et Honkai : Star Rail. Aucun de ces jeux n’a de date de sortie, mais vous pouvez d’ores-et-déjà vous inscrire pour le bêta test du premier jeu sur PC et iOS.