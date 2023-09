Gargoyles Remastered ravira les fans de la série animée et les amateurs de jeux rétro

Disney Games et Empty Clip Studios dévoilent Gargoyles Remastered.

En plus de revivre le combat de Goliath et des Gargouilles contre l’œil maléfique d’Odin grâce à de nouvelles animations et de nouveaux bruitages, la version remasterisée de Gargoyles offre aux joueurs la possibilité de basculer en temps réel entre les graphismes inspirés de la série animée et le mode 16 bits classique, fidèle au jeu original de la Mega Drive. Des fonctionnalités modernes telles que le retour en arrière instantané, une présentation 16:9 et des succès seront également disponibles ainsi qu’une bande originale plus immersive ainsi qu’un gameplay classique qui reste fidèle à son prédécesseur.

Un trailer pour Gargoyles Remastered

Gargoyles Remastered sortira le 19 octobre prochain sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC (Steam/GOG).

Empty Clip Studios explique ce qui attend les joueurs dans Gargoyles Remastered :

Incarnez Goliath, le chef des Gargouilles. Utilisez votre force capable de briser la pierre, escaladez les tours et les bâtiments en pierre avec vos griffes acérées, et planez dans les airs en maîtrisant les attaques aériennes et le combat au corps à corps dans une action non-stop pour sauver le monde de la destruction.