GarageBand se met à jour et veut vous apprendre à remixer des chansons avec deux packs complets pour tout découvrir de cette opération.

Apple propose un certain nombre de logiciels de son cru, si l’on peut dire. Parmi ceux-ci, GarageBand, qui permet de créer de la musique. Avec la dernière mise à jour en date de l’application, la firme de Cupertino veut vous apprendre à remixer des chansons. Explication.

Apple GarageBand est une application très utile, et très complète, pour créer de la musique. Le logiciel n’est peut-être pas aussi complexe ou puissant que d’autres de la marque à la pomme comme Logic Pro, mais c’est une bonne solution pour se lancer, a fortiori si vous êtes novice complet dans le milieu. Et avec la dernière mise à jour de l’application, ce sont justement les débutants qui sont ciblés, et plus particulièrement celles et ceux qui veulent apprendre à remixer des chansons.

avec deux packs complets pour tout découvrir de cette opération

Selon l’annonce d’Apple, “pour la première fois, les utilisateurs peuvent apprendre l’art du remix directement dans l’application avec deux Sessions de Remix totalement nouvelles et les instructions en vidéo pas-à-pas, avec des chansons très populaires des artistes récompensés aux Grammy Awards, Dua Lipa et Lady Gaga.”

La firme de Cupertino ajoute : “Les musiciens peuvent aussi créer des chansons avec sept nouveaux Packs Producteurs pleins de beats, loops et instruments créés spécialement pour GarageBand par certains des plus grands producteurs du monde, comme Boys Noize, Mark Lettieri, Oak Felder, Soulection, Take A Daytrip, Tom Misch et TRAKGIRL.”

Voilà en tous les cas une mise à jour très sympathique et très utile pour certains utilisateurs. Remixer des chansons peut sembler assez facile mais il y a de nombreux aspects, de nombreuses subtilités à maîtriser. Pouvoir apprendre tout cela via une application avec tous les éléments directement à portée de main devrait être très efficace. Les nouvelles Remix Sessions et Producer Packs seront disponibles en tant que téléchargement gratuit dans la Bibliothèque de Sons après la dernière mise à jour de l’application.