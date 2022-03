Gamescom 2022 : un format hybride pour le salon allemand

L'édition 2022 de la Gamescom sera un événement physique et numérique.

Le plus grand événement consacré aux jeux vidéo en Europe va faire son retour au parc des expositions de Cologne du 24 au 28 août prochain. Les organisateurs annoncent que l’expérience sur place sera combinée à un vaste programme numérique. Un processus de contrôle de l’hygiène et de la sécurité, testé et éprouvé à maintes reprises par Koelnmesse, sera déployé pour la Gamescom 2022, toujours en harmonie avec toutes les réglementations actuellement en vigueur, tout en assurant la sécurité et une qualité de séjour élevée. Ainsi, des mesures telles que l’amélioration de la gestion des entrées, la gestion numérique des files d’attente, des allées extra-larges ou la limitation de l’attribution des billets seront mises en œuvre.

Gamescom returns to Cologne this August, will still be online as well, and aims to be first ever "climate-friendly games event"https://t.co/8yeDsAG7mz — GamesIndustry (@GIBiz) March 10, 2022

“Nous revenons enfin à Cologne, tout en restant en ligne ! Et ce, avec un élan convaincant de la part de l’industrie du jeu. Cela me réjouit beaucoup“, déclare Oliver Frese, directeur de l’exploitation du Koelnmesse, le parc des expositions de Cologne. “Ensemble, nous avons mis en place un concept solide, dans le cadre duquel nous veillons bien sûr aussi à la sécurité et à la santé, ainsi qu’au bien-être de toutes les personnes présentes“. Felix Falk, directeur général du Game, l’association allemande de l’industrie des jeux, ajoute : “Tous nos fans et partenaires l’attendaient depuis deux ans, nous retournons enfin à Cologne avec ce sentiment unique de rassemblement qui nous manquait tant. Cette année, nous combinons le meilleur des deux mondes, à savoir notre vaste programme numérique et l’expérience incomparable de notre événement sur place.”

Geoff Keighley revient à la Gamescom 2022 avec l’Opening Night Live

La Gamescom 2022 proposera de nombreuses émissions comme Gamescom Opening Night Live avec l’animateur Geoff Keighley, Gamescom Studios, Gamescom Awesome Indies et Gamescom Now, mais également une zone de divertissement et une zone commerciale, ainsi que des sections complémentaires, notamment pour les fans de cosplay, de rétro et d’indie. Enfin, des quêtes interactives et des projets coopératifs en lien avec des créateurs de contenu internationaux seront proposés aux spectateurs en ligne afin de gagner diverses récompenses.

Happy to announce I have signed a new deal to continue producing and hosting @gamescom Opening Night Live. We will see you back live in Cologne, Germany on Tuesday, August 23. pic.twitter.com/kQVd73s8zP — Geoff Keighley (@geoffkeighley) March 10, 2022

“Gamescom goes green”, un mouvement pour lutter contre le dérèglement climatique

La protection de l’environnement et l’action climatique jouent un rôle important pour l’industrie des jeux. Qu’il s’agisse de développeurs ou d’éditeurs de jeux, d’organisateurs (eSports), d’établissements d’enseignement ou de prestataires de services du secteur des jeux, tous ont reconnu depuis longtemps l’urgence de la question. Les organisateurs de la Gamescom 2022 sont également conscients de leur responsabilité en matière d’action climatique et ont donc lancé le mouvement “Gamescom goes green”.

Oliver Frese indique : “Nous travaillons depuis longtemps à équilibrer notre activité commerciale avec les besoins sociétaux et environnementaux. Telle est notre ambition. Ici, il est bon d’avoir à ses côtés un partenaire solide comme le jeu vidéo, ainsi que les exposants et les visiteurs. On ne peut travailler qu’ensemble, car chacun doit apporter sa contribution. Nous nous plaçons désormais à l’avant-garde en matière de salons professionnels respectueux du climat – dans le monde entier“. Felix Falk précise : “Avec les visiteurs et les exposants, nous ferons de la Gamescom un événement spécial et respectueux du climat. Nous voulons ainsi être non seulement un vecteur pour les nombreuses initiatives en faveur de la protection de l’environnement et de l’action climatique dans l’industrie internationale des jeux, mais aussi un pionnier pour les événements internationaux en général.“