Gamescom 2021 : le salon allemand se déroulera exclusivement en ligne

La nouvelle édition 100% numérique de la Gamescom se tiendra du 25 au 27 août prochain avec un Opening Night Live en ouverture.

Avec la Gamescom 2021, les organisateurs veulent s’appuyer directement sur le succès de l’événement en ligne de l’année dernière. Le coup d’envoi sera à nouveau donné avec l’Opening Night Live de Geoff Keighley où les présentations de plusieurs jeux s’enchaîneront. Le hub de contenu Gamescom Now sera entièrement relancé dans un design plus attrayant avec de nombreuses fonctionnalités supplémentaires pour les fans et les partenaires. Autre nouveauté, Gamescom Epix, une campagne communautaire qui permet aux fans de s’immerger de manière ludique dans l’univers de la GC.

NO RETREAT, NO SURRENDER! 🚨 #gamescom2021 goes digital! Ready for an adventure? ➡️ gamescom epix will lead you on a special quest 🎉💯 Back again: gamescom: Opening Night Live with @geoffkeighley and our awesome shows. Statement: https://t.co/kV25mQWAJT pic.twitter.com/qBM5qiE8AP — gamescom (@gamescom) May 5, 2021

Comme les années précédentes, des émissions comme Gamescom Studio (interviews avec des développeurs ou des professionnels de l’industrie) et Gamescom : Awesome Indies (mettre en lumière les pépites à venir) seront produites et diffusées par IGN. Enfin, Devcom, la première source d’information pour les développeurs et leur écosystème, proposera également un vaste programme en ligne et fournira une plateforme commerciale pour des échanges business to business.

Envisagée sous une forme hybride, Gamescom 2021 sera totalement numérique

Oliver Frese, directeur de l’exploitation du Koelnmesse, le parc des expositions de Cologne, déclare : “Avec l’association allemande de l’industrie des jeux, nous avons mis toute notre énergie à rendre possible la Gamescom 2021 dans un format hybride pour les fans et l’industrie. Cependant, même si le concept a été très bien accueilli par les partenaires, nous avons dû reconnaître que l’événement arrive encore trop tôt pour de nombreuses entreprises du secteur en raison de la fiabilité de planification requise. Une chose est absolument claire… Tous les acteurs concernés ont désormais besoin d’une fiabilité de planification. C’est pourquoi nous optons cette année encore pour une Gamescom purement numérique et, avec un délai suffisant, nous serons en mesure de proposer à la communauté des joueurs un événement en ligne encore plus fort à la fin du mois d’août prochain.”

Felix Falk, directeur général du Game, l’association allemande de l’industrie des jeux, explique : “Nous voulons utiliser la Gamescom pour montrer que les innovations et les développements audacieux sont le meilleur moyen de faire face à de telles crises. Dans cette optique, l’équipe de la Gamescom travaille dur depuis des mois sur l’édition 2021, notamment sur les éléments numériques. L’année prochaine sera la première fois que nous pourrons mettre en œuvre un grand nombre des nouveaux concepts pour le format hybride de la l’événement. Pour cette édition numérique, notre objectif est d’offrir encore plus de jeux et de portée une atmosphère communautaire plus intense. Nous introduisons donc un tout nouveau concept appelé Gamescom Epix, qui envoie la communauté dans une quête commune sur les médias sociaux avant même le début de la Gamescom. Nous voulons ainsi transférer encore plus l’atmosphère unique du salon de Cologne dans le monde numérique. Avec nos nombreux partenaires, nous voulons faire de la Gamescom le plus grand événement mondial du jeu vidéo en 2021.“