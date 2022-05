Gameloft ouvre un studio à Paris pour développer des jeux consoles et PC

Axé historiquement sur les titres pour mobiles, le groupe français Gameloft appartenant à Vivendi s'intéresse désormais à de nouvelles plateformes.

Malgré un siège social dans la capital depuis sa création en 1999, Gameloft comptait jusqu’ici 17 studios implantés en Amérique, en Europe, en Asie et en Australie. Mais les choses vont désormais changer avec une dix-huitième entité à Paris. Composée de jeunes talents et de vétérans de l’industrie vidéoludique, la première création de cette dernière viendra enrichir le catalogue de Gameloft en proposant une expérience orientée action et sport, en multijoueur et cross-play, sur PC et consoles. L’équipe va s’étoffer très rapidement avec une trentaine de collaborateurs d’ici à la fin de l’année.

Nous annonçons aujourd'hui l'ouverture de @Gameloft Paris ! 🇫🇷 Le studio prépare un jeu pour PC et Console à venir en 2023. Après les annonces de #DisneySpeedstorm et #DisneyDreamlightValley, c'est un nouveau succès de la stratégie de Gameloft qui confirme sa bonne dynamique. ⤵️ — Pascal Sontag (@smashingpenguin) May 17, 2022

“Nous sommes une entreprise internationale et multiculturelle, mais qui a ses racines en France“, déclare Stéphane Roussel, PDG de Gameloft. “Nous sommes donc ravis de pouvoir contribuer au développement de cette industrie florissante dans un marché français très attractif et d’offrir de nouvelles opportunités à de nombreux talents grâce à l’ouverture de ce studio en plein coeur de Paris“. Julien Billard, studio manager de Gameloft Paris, ajoute : “Je suis très fier de prendre la tête du premier studio parisien de Gameloft. La région parisienne est riche en talents, qu’ils débutent leur carrière ou qu’ils soient des professionnels confirmés, et c’est dans cette logique d’incubation soutenue par les expertises du groupe que nous pensons faire la différence. Notre jeu en développement sera l’expression de cette ambition et viendra répondre aux attentes des joueurs sur un genre sous-représenté en France.”

Santé financière retrouvée pour Gameloft

En 2021, les revenus de Gameloft ont augmenté de 4,5% sur un an, à 265 millions d’euros. Son plus haut niveau depuis 2018. Et la rentabilité est repassée dans le vert avec un résultat opérationnel ajusté de 8 millions contre -24 millions un an plus tôt. En plus des accords commerciaux avec Apple et Netflix pour les services jeux vidéo, Gameloft se prépare à lancer dans le courant de l’année le jeu de course Disney Speedstorm et la simulation de vie Disney Dreamlight Valley. Ces deux titres sont prévus sur consoles et PC.