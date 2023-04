Galaxy Quest : 25 ans après le film, une série est en développement

Paramount Television Studios commande une série télévisée basée sur la comédie de science-fiction Galaxy Quest pour la plateforme de streaming Paramount+.

Huit ans après l’annulation du projet télévisé d’Amazon avec le casting original suite au décès du comédien Alan Rickman, Paramount relance l’adaptation en série de Galaxy Quest. Pour le moment, le seul membre de l’équipe créative officiellement engagé est Mark Johnson, le producteur du film éponyme qui raconte comment un casting d’une émission de science-fiction culte apprend que des extraterrestres d’une galaxie lointaine ont vu l’émission et pensent qu’elle est réelle. Ils sont par la suite recrutés pour participer à un véritable conflit interstellaire.

Avec des acteurs comme Tim Allen, Sigourney Weaver, Tony Shalhoub, Sam Rockwell, Daryl Mitchell, Enrico Colantoni et Robin Sachs, le Galaxy Quest de 1999 a été un succès financier dès sa sortie, rapportant un peu plus de 90 millions de dollars au box-office pour un budget annoncé de 45 millions de dollars. Dean Parisot avait été chargé de la mise en scène, le scénario étant écrit par David Howard et Robert Gordon.

