Focus Entertainment acquiert Dovetail Games Group, un spécialiste des simulations

Reconnu pour son expertise dans la création d'expériences de simulation immersives et authentiques, Dovetail Games Group est désormais une filiale de Focus Entertainment.

Avec l’acquisition de 100% du capital de Railsimulator.com, Focus Entertainment met la main sur Dovetail Games Group (Train Sim World, Flight Sim World, Fishing Sim World) pour profiter de son savoir-faire en matière de création, d’engagement et d’animation d’une large et fidèle communauté de plusieurs millions de joueurs à travers le monde. L’éditeur et studio britannique est connu pour disposé d’un modèle économique basé sur une solide stratégie de contenu additionnel pour ses productions afin de générer des revenus récurrents.

We are delighted to announce we will be joining the @Focus_entmt family!

Find out more here: https://t.co/Bu6xBJSrzg pic.twitter.com/rhXRZ3moDc

— Dovetail Games (@dovetailgames) April 20, 2023