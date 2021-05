Flashback 2 : la suite des aventures de Conrad B. Hart est annoncée pour 2022

Développé par Microids avec le créateur français Paul Cuisset, Flashback 2 sur consoles et PC sera un action-platformer. Il aura la lourde tâche d’être aussi révolutionnaire que le premier opus sorti en 1992, ce qui sera particulièrement complexe. Concernant l’histoire, il faudra se montrer patient, même si l’éminent scientifique Conrad B. Hart est d’ores et déjà confirmé comme étant le héros de ce nouvel opus. On ne sait pas encore si celle-ci est reliée à Fade to Black, la véritable suite de Flashback qui n’a pas connu le succès au point de faire annuler Flashback Legends.

Flashback 2 is in production and will launch in 2022 on consoles and PC. Stay tuned for more information.

Flashback 2 est en développement et sera disponible en 2022 sur consoles et PC. Plus d'informations prochainement ! pic.twitter.com/ZpV0XN3rUT

