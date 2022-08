First Kill : le teen drama avec des vampires n’est pas renouvelé

La série télévisée First Kill avec les comédiennes Sarah Catherine Hook et Imani Lewis est annulée par Netflix.

Sortie en juin dernier, First Kill était entrée dans le Top 10 hebdomadaire des séries TV anglophones de Netflix dès ses trois premiers jours de diffusion, se classant à la 7ème place (3ème titre hors Stranger Things) avec 30,3 millions d’heures de visionnage. Elle a atteint la troisième place lors de sa première semaine complète de diffusion avec 48,8 millions d’heures de visionnage, juste derrière la saison 4 de Stranger Things et la saison 6 de Peaky Blinders, et a passé une semaine de plus dans le Top 10 avant de redescendre.

EXCLUSIVE: Netflix will not be picking up a second season of #FirstKill, its teen vampire drama series executive produced by Emma Roberts https://t.co/up8yf4r9AF pic.twitter.com/e2LDPkm7kQ — Deadline Hollywood (@DEADLINE) August 3, 2022

First Kill a facilement dépassé les 100M d’heures vues au cours de ses 28 premiers jours de diffusion. Selon différentes sources, la série, qui n’a pas eu la longévité de la plupart des succès de Netflix, n’a toujours pas atteint les seuils de visionnage et d’achèvement des épisodes requis pour avoir le droit à une nouvelle saison.

Le marketing “vampire adolescente lesbienne” de Netflix a tué First Kill

La showrunneuse Felicia D. Henderson ne digère pas l’annulation de la série First Kill et rejette la faute sur Netflix :

J’ai signé avec enthousiasme pour cette série parce qu’elle avait quelque chose pour tout le monde, comme des femmes fortes, des intrigues surnaturelles, une bataille épique et shakespearienne entre des familles en guerre, et une famille noire bien en vue dans l’espace du genre, ce dont les téléspectateurs noirs ont besoin et le grand public a besoin d’être honoré. L’art du marketing initial était magnifique. Je pense que je m’attendais à ce que ce soit le début et que les autres éléments tout aussi fascinants et importants de la série – les monstres contre les chasseurs de monstres, la bataille entre deux puissantes matriarches, etc… – soient finalement mis en avant, et cela ne s’est pas produit. Lorsque j’ai reçu l’appel me disant qu’ils ne renouvelaient pas la série parce que le taux de visionnage n’était pas assez élevé, j’ai bien sûr été très déçu. Quel showrunner ne le serait pas ? On m’avait dit il y a quelques semaines qu’ils espéraient que le taux de réussite augmenterait. Je suppose que ce n’est pas le cas. Ils ont pris une licence pour la propriété intellectuelle, ont payé pour un script de pilote, et lui ont donné un budget de production raisonnable.

Un trailer pour First Kill

Écrit par Felicia D. Henderson, First Kill est basé sur une nouvelle de Victoria “V.E.”. Schwab. Dans cette histoire, Juliette Fairmont, une adolescente vampire, doit tuer pour la première fois afin de prendre sa place au sein d’une puissante famille de vampires. Elle jette son dévolu sur une nouvelle fille en ville, Calliopé “Cal” Burns. Mais à la grande surprise de Juliette, Calliope est une chasseuse de vampires, issue d’une famille de célèbres tueuses. Toutes deux découvrent que l’autre ne sera pas si facile à tuer et, malheureusement, bien trop facile à aimer…