Fin du rêve pour l’arnaqueur “roi de la crypto” de 23 ans, Aiden Pleterski

Le "roi de la crypto" Aiden Pleterski aujourd'hui en enfer. L'arnaqueur de 23 ans est attaqué en justice pour avoir détourné 35 millions de dollars.

Cinq voitures de luxe ont été saisies au jeune homme de 23 ans, Aiden Pleterski, auto-proclamé “roi de la crypto” du Canada, selon CBC. Mais ces véhicules ne sont qu’une petite fraction des 35 millions de dollars que Aiden Pleterski aurait volé aux investisseurs qui pensaient qu’il les rendrait riches. Et nul ne sait si ces derniers reverront leur argent un jour.

Le “roi de la crypto” Aiden Pleterski aujourd’hui en enfer

Aiden Pleterski et société AP Private Equity Limited font face à deux procés au civil après que 140 personnes se sont regroupés pour porter plainte. Ces gens pensaient investir dans des crypto-monnaies et la présence en ligne de Aiden Pleterski – avec moult photos de lui dans un train de vie très luxueux – a aidé à bâtir l’image de quelqu’un qui savait effectivement s’y prendre.

La chaîne YouTube et le compte Instagram de Aiden Pleterski ont été supprimés, mais il avait acheté des articles sur des sites comme Forbes.mc et Daily Caller pour se mettre en avant. L’article du Daily Caller de décembre 2021 incluait la photo ci-dessus. Une photo prise alors que les crypto-monnaies étaient à leur plus haut. On pouvait lire : “Aiden Pleterski : Rencontrez le jeune investisseur canadien qui règne sur le monde de la crypto”.

L’arnaqueur de 23 ans est attaqué en justice

Malgré la mention de “partenaire” sur l’article, rares sont ceux qui ont compris que l’article avait été acheté par l’auteur. Le mal était fait. Nombre d’internautes sans aucune expérience dans la crypto y ont vu un exemple à suivre, une possibilité de devenir riche.

Aiden Pleterski a-t-il seulement investi dans la moindre crypto-monnaie ? Difficile à dire. Il aurait pu le faire et avoir tout perdu depuis le pic de novembre 2021. Le bitcoin est en chute libre de 56 % par rapport à il y a un an, l’ethereum de 57 %. Aiden Pleterski clame qu’il a investi l’argent, mais qu’il n’en garde aucune trace.

pour avoir détourné 35 millions de dollars

Certains investisseurs suspectent Aiden Pleterski de ne même pas s’être embêté à l’avoir investi, se contentant de se remplir les poches directement. Aujourd’hui, ces investisseurs floués tentent de récupérer leur argent via le tribunal des faillites et les deux procès au civil, mais aucune charge criminelle n’a été engagée.