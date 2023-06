FIFA 23 accueille la Coupe du Monde Féminine de Football

La Coupe du Monde Féminine de Football en Australie et Nouvelle-Zélande est à vivre dans FIFA 23 avec le mode "Menez Votre Equipe".

Alors que la prestigieuse compétition débutera le 20 juillet prochain, les joueurs de FIFA 23 peuvent dés maintenant se mettre dans la peau d’une joueuse vedette de l’une des 32 équipes nationales qualifiées, ou d’un avatar créé sur mesure, et tracer leur propre chemin pour décrocher le trophée de la Coupe du Monde Féminine de Football dans une expérience d’une authenticité inégalée avec des habillages de stade personnalisés, des cinématiques, des présentations de match et des commentaires dédiés.

Nick Wlodyka, directeur général d’EA Sports, a déclaré :

Dans notre mise à jour de la Coupe du Monde Féminine EA Sports de la FIFA, nous sommes ravis de célébrer les équipes participant à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 et de créer une expérience de jeu authentique pour que les joueuses mènent leur pays vers victoire. Notre engagement envers le football féminin est fondamental, et nous sommes impatients de tenir cette promesse pour notre communauté EA Sports FC.

En plus du mode “Menez Votre Equipe”, EA Sports annonce également le retour du mode compétition solo, avec une prise en charge du mode multijoueur coopératif en local, invitant les joueurs à choisir parmi l’une des sélections féminines et à passer par les phases de groupe à élimination directe. En mode Coup d’envoi, les fans peuvent participer à un match avec des amis localement ou contre l’IA en sélectionnant deux équipes qui s’affronteront dans un match de phase de groupes ou à élimination directe. Pour mémoire, FIFA 23 est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC.