FIFA 21 : un trailer avec Kylian Mbappé, Erling Haaland, Trent Alexander-Arnold et Joao Felix

La nouvelle génération de footballeurs est à l'honneur dans FIFA 21.

Pour la nouvelle mouture de sa célèbre simulation footballistique FIFA, l’éditeur américain Electronic Arts promet encore de repousser les limites avec un gameplay plus intelligent et sans précédent : “Un nouveau système offensif dynamique permet de réaliser des mouvements encore plus réalistes et de vivre toute l’intensité des un-contre-un. Grâce à de nombreuses améliorations, la jouabilité n’a jamais été aussi proche de la réalité. Les dribbles fins offrent une plus grande variété pour défier les défenseurs adverses. La personnalisation du placement offre une plus grande intelligence de jeu et l’appréciation du temps et de l’espace n’a jamais été aussi fidèle à la réalité. Grâce aux courses créatives, les options de jeux sans le ballon sont plus nombreuses. Le nouveau système de collision naturelle utilise de nouvelles animations pour créer des interactions plus réalistes sur tout le terrain.”

En plus des améliorations liées au mode carrière, Volta Football et FUT, FIFA 21 va accueillir Volta Squads, une nouvelle façon de jouer à plusieurs jusqu’à quatre personnes ou en ligne face aux membres de la communauté, et jouer dans des 5 contre 5 en mode coopératif. Les fans pourront expérimenter le sport le plus populaire au monde comme jamais auparavant.

Le trailer de FIFA 21

FIFA 21 sera disponible dès le 9 octobre prochain sur PS4, Xbox One, PC via Origin et Steam. Les versions PS5 et Xbox Series X arriveront à la fin de l’année et profiteront du Dual Entitlement d’Electronic Arts.

Aaron McHardy, executive producer sur la licence FIFA chez EA Sports, déclare : “Cette année, nous proposons à nos fans des expériences sociales qui renforcent la qualité du jeu sur terrain réduit mais aussi toute l’intensité des matchs disputés sur les pelouses des plus grands stades, le tout au service de l’expérience de jeu FIFA la plus réaliste et la plus interactive à ce jour. Parallèlement à l’une des plus importantes mises à jour de notre mode Carrière et à une jouabilité qui repousse encore plus loin les limites entre football virtuel et football réel, nos fans pourront vivre pleinement leur passion pour ce beau sport qu’ils aiment tant.“