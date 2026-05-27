Ferrari entre dans l’ère électrique avec la Luce

Avec la Luce, Ferrari entre officiellement dans l’ère électrique en combinant une architecture multi-moteurs de plus de 1000 ch et une approche stylistique radicalement nouvelle.

Tl;dr Ferrari présente la Luce, son premier modèle 100% électrique, dévoilé comme un tournant historique inspiré des débuts de la marque en 1947.

Le véhicule combine un design entièrement repensé par Jony Ive et Marc Newson avec une forte optimisation aérodynamique et une rupture stylistique assumée.

Sous sa carrosserie, la Ferrari Luce affiche plus de 1000 ch, des performances extrêmes et des technologies de contrôle avancées tout en conservant une expérience intérieure luxueuse et très travaillée.

Une révolution silencieuse à Maranello

Si l’on devait résumer l’ambiance qui régnait hier soir à Rome, c’est d’abord une forme d’étonnement qui flottait dans l’air. Un peu comme en mai 1947, lorsque la toute première Ferrari 125 S faisait ses débuts lors du Grand Prix de Rome, marquant le lancement d’une légende. Cette fois-ci, c’est la Ferrari Luce, premier modèle entièrement électrique de la marque, qui s’est imposée sous les projecteurs de la Vela di Calatrava.

Ferrari Luce : audace stylistique et prouesse technologique

Rompre avec le passé n’a jamais été aussi assumé chez Ferrari. La Luce affiche un design sans précédent, fruit de la collaboration entre Sir Jony Ive, Marc Newson et leur équipe californienne chez LoveFrom. Leur approche ? Privilégier une esthétique nouvelle, en rupture avec les codes maison : lignes épurées, optimisation aérodynamique poussée via plus de 6000 simulations numériques et des centaines d’heures en soufflerie. Résultat, une silhouette inédite où chaque détail sert l’efficience : jantes spécifiques (23 pouces à l’avant, 24 à l’arrière), gestion innovante des flux d’air ou encore essuie-glaces verticaux pour maximiser la pénétration dans l’air.

Sous le capot : électrification radicale et ADN Ferrari préservé

Mais là où la Luce surprend vraiment, c’est dans sa fiche technique : quatre moteurs synchrones à aimant permanent (un par roue), issus de la compétition (F80, Formule 1), délivrent un total de 1035 ch et plus de 1040 Nm de couple. Le tout propulse ce cinq places familial (une première pour Ferrari) de zéro à 100 km/h en seulement 2,5 secondes grâce au launch control ; la vitesse maximale dépasse les 310 km/h. L’autonomie annoncée avoisine les 530 km grâce à une batterie de 122 kWh. La marque introduit par ailleurs plusieurs systèmes inédits :

VCU (Vehicle Control Unit), véritable chef d’orchestre des moteurs et suspensions actives .

. FLOW, gestion dynamique du couple roue par roue .

. Cinq modes de puissance et cinq niveaux de freinage régénératif via les palettes au volant.

Luxe tactile et expérience utilisateur repensés

À bord, le défi était clair : préserver une relation sensorielle forte malgré le passage au tout digital. D’où cette profusion d’aluminium usiné, boutons en verre et interfaces inspirées par les montres mécaniques, comme le tableau « multigraph » dont les aiguilles physiques sont animées par trois moteurs distincts. Pour compléter ce dispositif high-tech subtilement intégré, on trouve des écrans OLED signés Samsung et du verre Corning omniprésent.

L’ensemble traduit ce que résume si bien Benedetto Vigna, PDG de Ferrari : « Cela n’a pas été juste un nouveau modèle… c’est sans doute la Ferrari la plus polyvalente jamais produite ». À près de 550.000 euros le ticket d’entrée en Italie, la Luce ne vise pas la démocratisation mais incarne un nouvel élan pour Maranello.

Au final, qu’on adhère ou non à cette révolution esthétique et technique, difficile de nier que la Ferrari Luce marque un tournant décisif dans l’histoire du constructeur au cheval cabré.