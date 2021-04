Fermeture News Republic : des alternatives ?

L'application mobile News Republic a fermé il y a quelques jours maintenant, présentation d'une nouvelle application

News Republic est une application mobile de type agrégateur crée en 2008 qui a fermé ses portes tout récemment. L’application a connu un succès énorme, il y a quelques années l’application News Republic a été racheté par le groupe ByteDance, détenteur de la fameuse application Tiktok. Dans cette revue, nous allons faire le zoom sur la fermeture de News Republic.

Fermeture de News Republic

News Republic a cessé de fonctionner le 14 mars dernier. La nouvelle a été annoncée aux utilisateurs directement via l’application. Un message somme toute assez banal, qui se contente d’énoncer les faits et de rappeler que les utilisateurs peuvent récupérer leurs données personnelles. Voici le message en question :

“Nous vous remercions pour tout le temps dédié à NewsRepublic ! Ce fut un honneur de vous offrir un contenu de qualité et de faire partie de votre vie quotidienne durant les 10 dernières années. Malheureusement, nous avons le regret de vous informer que NewsRepublic cessera à compter du 14 mars 2021.

Vous pouvez télécharger les informations personnelles que vous avez partagées avec nous afin de voir les posts passés, les contenus que vous avez créés, vos informations de profil et plus encore.

N’hésitez pas à nous contacter à [email protected] pour toute question ou pour obtenir de l’aide. Si votre abonnement n’a pas expiré, veuillez nous contacter par email – nous vous répondrons en temps utile.

Merci encore pour cette aventure.”

Quelle appli pour remplacer News Republic ?

On vous présente aujourd’hui, Allnews.co, une nouvelle application mobile actuellement en bêta, qui reprend les mêmes fonctionnalités que sur News Republic. Un des plus gros avantages avec Allnews.co, c’est qu’elle est gratuite et sans publicité dans l’application mobile. Elle propose également un site internet pour une utilisation desktop. L’agrégateur est disponible en français, anglais, allemand et espagnol.

L’application est actuellement en BETA (pré-version) de nombreuse fonctionnalité seront disponible dans les semaines à venir, y compris dans les sources disponibles. Vous pouvez télécharger l’application :