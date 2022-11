Fate : The Winx Saga n’est pas renouvelée pour une troisième saison

La plateforme de streaming Netflix annule la série télévisée Fate : The Winx Saga bien que les audiences soient à la hauteur des attentes.

Alors que le succès des deux premières saisons laissaient présager un avenir florissant pour Fate : The Winx Saga, Netflix préfére arrêter les frais et ne pas reconduire la série produite par Archery Pictures Production et Rainbow Group pour une troisième saison qui aurait du introduire de nouveaux personnages, mais également détailler le passé de Bloom en plus d’étoffer le scénario avec l’arrivée d’un nouvel ennemi.

‘Fate: The Winx Saga’ Canceled At Netflix After Two Seasons https://t.co/MJMBjx5ZcW — Deadline Hollywood (@DEADLINE) November 1, 2022

Le showrunner Brian Young (Vampire Diaries, Kyle XY) a déclaré :

Ce n’est pas une nouvelle amusante à partager, mais Netflix a décidé de renoncer à commander une saison 3. C’est particulièrement dur car je sais combien d’entre vous ont aimé cette dernière saison. C’est un revers de médaille déchirant, mais un revers de médaille tout de même. Je suis si fière de tous ceux qui ont travaillé sur la série, et si heureux que nous ayons pu raconter les histoires que nous avons faites. Nos acteurs et notre équipe ont travaillé très dur pour créer ce monde et ces personnages. Je suis reconnaissant pour chacun d’entre eux, et pour vous tous qui avez regardé. Ces quatre années ont été extraordinaires. J’espère que nous nous reverrons dans le futur.

Pas de saison 3 pour Fate : The Winx Saga

Portée par les comédiennes Abigail Cowen, Hannah van der Westhuysen, Precious Mustapha, Eliot Salt, Elisha Applebaum et Paulina Chavez, Fate : The Winx Saga suit le parcours du passage à l’âge adulte de cinq fées qui fréquentent Alfea, un pensionnat magique dans l’Autre Monde. La deuxième saison explore la question “Que vais-je faire quand je serai grande ?” dans une école désormais dirigée par la directrice Rosalind. Lorsque des fées commencent à disparaître dans la nuit, Bloom et ses camarades découvrent une dangereuse menace tapie dans l’ombre, qu’elles devront arrêter avant que celle-ci n’entraîne des ravages dans tout l’Autre Monde.

La série de Netflix a été lancée en janvier 2021 et la deuxième saison a fait ses débuts en septembre dernier.