Fashion Dreamer : l’univers de la mode rencontre le monde du visual novel

Devenez un influenceur mode avec Fashion Dreamer.

Avec Fashion Dreamer, le studio japonais syn Sophia (La Maison du style) emmène les joueurs dans le monde virtuel d’Eve où les fantasmes relatifs à la mode deviennent réels et où chacun peut devenir l’ultime créateur de tendances.

Les fans de mode peuvent créer leur propre haute couture pour leur muse, en choisissant parmi plus de mille motifs différents qui peuvent être personnalisés pour créer un look vraiment unique. Une fois leur style unique trouvé, ils peuvent exposer leur dernière gamme de tenues dans une salle d’exposition personnalisable pour faire sensation et élever leur marque au niveau supérieur. Avec son mode multijoueur asynchrone, le monde d’Eve est habité par les “Muses” des joueurs du monde entier, ce qui permet à ces derniers de trouver l’inspiration ou de gagner des “Likes” pour leur tenue la plus emblématique.