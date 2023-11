Fantastic Pixel Castle, le studio de Greg Street chez NetEase

NetEase annonce la création de Fantastic Pixel Castle avec Greg Street aux commandes.

Basé à Austin, au Texas (USA), et dirigé par Greg Street, producteur vétéran de Riot Games, Blizzard Entertainment et Ensemble Studios (Age of Empires, World of Warcraft, League of Legends), le nouveau studio Fantastic Pixel Castle de NetEase a débuté le développement d’un MMO AAA, dont le nom de code est Ghost, qui se déroule dans un nouvel univers fantastique.

Greg Street, responsable du studio américain Fantastic Pixel Castle, a déclaré :

Avec Fantastic Pixel Castle et Ghost, nous voulons démontrer notre engagement en faveur d’une communication ouverte et d’un développement devant les joueurs. Les MMO sont sans doute l’un des genres de jeux les plus difficiles à réaliser, mais nous avons de gros avantages. Nous sommes un studio entièrement délocalisé, ce qui nous permet d’embaucher les meilleurs développeurs de jeux, et nous prévoyons de rester petits, afin de pouvoir faire évoluer notre conception rapidement. Nous voulons également montrer le jeu très tôt et souvent à la communauté et nous assurer que nous sommes sur la bonne voie pour intégrer des commentaires constants. Tout cela est possible parce que NetEase est un partenaire stratégique qui comprend notre vision et nous donne l’autonomie créative, les ressources et le soutien nécessaires pour réussir.

Fantastic Pixel Castle a été pensé pour le télétravail

Composé d’une équipe passionnée par le genre MMO et forte de plusieurs décennies d’expérience sur des jeux à grand succès tels que World of Warcraft, League of Legends, Guild Wars 2, Fortnite, Overwatch et Valorant, Fantastic Pixel Castle adopte une structure “remote-first” pour recruter des développeurs talentueux et qualifiés dans le monde entier. Conformément à l’une des valeurs fondamentales du studio, à savoir le partage avec les joueurs, l’équipe fondatrice de Fantastic Pixel Castle organisera une présentation en direct et répondra aux questions de la communauté le 8 novembre prochain sur Twitch.

Simon Zhu, responsable des investissements et des partenariats chez NetEase Games, a ajouté :

Fantastic Pixel Castle fait appel à quelques-uns des meilleurs talents MMO disponibles chez NetEase pour développer une propriété intellectuelle fantastique originale, et ils auront notre soutien total pour faire de cette vision une réalité.