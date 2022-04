Fallout : Ella Purnell au casting de la série télévisée

Le rôle principal de la série Fallout sera tenu par Ella Purnell.

La star de Yellowjackets, Ella Purnell, sera la tête d’affiche de Fallout, l’adaptation en série de la licence de Bethesda sur Amazon Prime Video et rejoint Walton Goggins. Si les détails du personnage incarné par la comédienne britannique n’ont pas été révélés officiellement, il se murmure qu’elle devrait avoir le rôle d’une jeune femme, prénommée Jean, à l’attitude désinvolte qui pourrait cacher un dangereux secret.

Ella Purnell is set to headline ‘Fallout,’ Prime Video’s series adaptation of the bestselling game franchise https://t.co/XsIHqtSdVy — Deadline Hollywood (@DEADLINE) March 30, 2022

La série télévisée Fallout est produite par Amazon Studios et Kilter Films en association avec l’éditeur américain Bethesda. Les producteurs exécutifs sont Jonathan Nolan, Lisa Joy et Athena Wickham pour Kilter Films, Todd Howard pour Bethesda Game Studios et James Altman pour Bethesda Softworks. Geneva Robertson-Dworet et Graham Wagner seront les showrunners de la série, dont la production devrait commencer dans le courant de l’année.