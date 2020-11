Facebook teste le mode sombre pour son application mobile

Facebook n’a eu de cesse de déployer le mode sombre sur ses différentes applications mais, de manière assez étrange, l’application Facebook en elle-même n’y avait pas encore eu droit. Cela pourrait changer très bientôt dans la mesure où, selon un tweet de la chercheuse Jane Manchun Wong, il semblerait que Facebook teste actuellement publiquement cette fonctionnalité tant attendue.

Il est à noter que tout le monde n’a pas accès actuellement à ce fameux mode sombre sur l’application mobile Facebook malgré le fait que le test soit, semble-t-il, public. Difficile de savoir comment les utilisateurs peuvent obtenir l’accès à ce test, si tant est que ce soit possible. Peut-être que le géant déploie simplement la fonctionnalité par paliers, laissant le temps aux premiers utilisateurs de remonter d’éventuels derniers petits bugs graphiques avant que tout le monde puisse en profiter.

Cela étant dit, il est très facile de vérifier si vous avez accès à ladite fonctionnalité sur votre appareil mobile. Tout ce qu’il y a à faire, c’est d’ouvrir l’application mobile Facebook, que ce soit celle iOS ou celle Android, d’aller dans “Paramètres & vie privée” et vous devriez voir “Mode sombre” à partir de là. Si tant est que vous y avez droit, évidemment. Sur cet écran, vous pourrez alors forcer la fonctionnalité à “on” ou “off” ou vous pourrez laisser le changement s’effectuer de manière automatique selon vos paramètres système. Ainsi, si vous avez activé le mode sombre sur votre téléphone au niveau global, que ce soit pour tout le temps ou via une planification horaire, l’application basculera automatiquement dès l’ouverture.

Si vous ne voyez pas l’option, cela signifie que vous ne faites pas partie du test actuellement. Il semblerait que la fonctionnalité soit déployée à un certain nombre d’utilisateurs, alors il faudra probablement un certain temps avant que tout le monde ne puisse en profiter. Espérons qu’elle arrive rapidement, pour vous reposer les yeux et pour préserver votre batterie si vous avez un écran OLED.

Facebook is publicly testing Dark Mode! 🌙

You asked it, I chatted with Facebook’s @alexvoica about it and here’s a video made in collaboration with Facebook! pic.twitter.com/TGjdTXDxoP

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 30, 2020