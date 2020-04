Facebook Messenger : les applications desktop Windows et macOS disponibles pour tous

Facebook Messenger existe depuis de nombreuses années et pourtant, certains utilisateurs attendent depuis tout ce temps une application desktop. Le réseau social l'avait annoncée il y a peu mais sa disponibilité restait limitée à quelques pays...

Avec toute la mauvaise publicité circulant autour du service de téléconférence Zoom concernant le respect de la vie privée et la sécurité, si vous êtes inconfortable avec l’idée même d’utiliser ces services, c’est tout à fait compréhensible. Certains utilisateurs cherchent donc une alternative, plus sécurisée. Facebook Messenger pourrait être une option, bien que Facebook soit loin d’être étranger aux soucis de respect de la vie privée.

Facebook Messenger pour Windows et macOS est disponible pour tous

Facebook avait lancé son application Messenger pour desktop en Mars après l’avoir annoncée officiellement durant sa conférence F8 l’année dernière. Malheureusement, celle-ci était jusqu’à présent limitée à un certain nombre de pays. Aujourd’hui, le géant américain estime que la version est suffisamment stable pour que l’application puisse être déployée à tous les utilisateurs intéressés, sous Windows comme macOS, dans le monde entier.

Une solution supplémentaire pour rester en contact avec ses proches

Selon le communiqué officiel, “aujourd’hui plus que jamais, les gens utilisent la technologie pour rester en contact avec leurs proches quand ils ne peuvent pas être près physiquement les uns des autres. Le mois dernier, nous avons constaté une augmentation de plus de 100% chez nos utilisateurs du navigateur desktop pour des appels audio et vidéo sur Messenger. Aujourd’hui, avec les applications pour macOS et Windows, le meilleur de Messenger arrive sur desktop, y compris les appels vidéo illimités et gratuits.” L’application offre les mêmes fonctionnalités que la version web. Elle prend notamment en charge la messagerie instantanée et les appels vidéo de groupe. Ceux-ci sont cela dit limités à 8 participants. Si vous n’avez pas garder votre navigateur web ouvert constamment, l’application desktop Facebook Messenger pourrait être intéressante. À télécharger dès aujourd’hui via le Microsoft Store ou le Mac App Store.