Facebook lance une application de messagerie pour les couples

Si ni les SMS ni l'offre actuelle de messageries instantanées ne vous a convaincu, vous pouvez toujours vous tourner vers Tuned, la dernière création de Facebook destinée aux amoureux.

En matière de messageries instantanées, les possibilités sont légions : on peut se tourner vers les applications offrant le chiffrement de bout en bout comme Telegram et Wire, ajouter un niveau de transparence en plus en optant pour une application comme Signal, choisir des applications qui utilise le protocole cryptographique de Signal comme WhatsApp ou bien celles utilisant le protocole de fédération Matrix comme Riot. Il est également possible d’opter pour Facebook Messenger si l’on veut rester en contact avec ses amis présents sur le réseau social. Quoiqu’il en soit, ce n’est pas le choix qui manque. Malgré tout, c’est dans ce secteur très concurrentiel que Facebook va tenter de percer avec une nouvelle application. Intitulée Tuned, elle est destinée aux couples et clame être un “espace privé” pour eux, bien qu’elle n’offre pas une réelle confidentialité des conversations avec un chiffrement adéquat — la politique de confidentialité elle identique à celle du réseau social. Facebook n’a aucun intérêt à soutenir le développement d’une application, un processus coûteux, s’il n’est pas possible de monétiser les données collectées à des fins publicitaires.

Nouvelle production de l’équipe NPE de Facebook

Cet écueil et incohérence mis à part, Facebook essaye de séduire avec divers arguments. L’application a été développée par NPE, un acronyme de New Product Experimentation. Cette équipe a été créée par le réseau social en juillet 2019 et permet à l’entreprise de tester discrètement de nouveaux produits, comme elle l’avait fait en 2019 avec Whale, un générateur de mème, AUX, qui permet de créer des listes de lecture partagées avec ses camarades de classe à l’aide des bibliothèques musicales Spotify et Apple Music, et Bump pour discuter avec un interlocuteur inconnu à proximité.

Pas encore ouverte dans le monde entier

Tuned est à mis chemin entre un journal intime partagé et une application de messagerie ; il est possible non seulement d’échanger des messages écrits et vocaus, mais aussi des musiques et des souvenirs. Lancée aux États-Unis et au Canada sur iOS uniquement, elle pourrait ne jamais voir le jour en Europe.