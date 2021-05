Facebook commence à tester sa fonctionnalité Neighborhoods

Facebook lance actuellement le test de sa fonctionnalité Neighborhoods, pour regrouper les personnes qui sont déjà proches, si l'on peut dire. Explication.

Facebook va aujourd’hui bien plus loin que le simple réseau social. On y retrouve énormément de fonctionnalités, parfois très éloignés de l’idée première que l’on peut se faire d’une telle plate-forme. Avec Neighborhoods pourtant, la firme de Menlo Park revient aux fondamentaux, si l’on peut dire. Une fonctionnalité qui arrive en test.

Facebook démarre les tests de Neighborhoods

Facebook est une plate-forme parfaite pour rester en contact avec ses amis, sa famille, ses collègues, etc, a fortiori si vous vivez à des centaines voire des milliers de kilomètres les uns des autres. Mais que diriez-vous de nouer des contacts avec les gens qui vivent près de chez vous ? Il existe déjà de nombreux groupes et pages Facebook créés précisément en ce sens mais Facebook voudrait proposer aujourd’hui quelque chose de plus officiel, de plus encadré.

Pour remettre les voisinages au centre de l’attention

Le géant américain annonce ainsi démarrer un grand test de sa nouvelle fonctionnalité baptisée Neighborhoods. Comme son nom l’indique, (neighborhoods voulant dire “quartier”, “voisinage” en anglais), cette fonction vise à aider les gens d’un même voisinage ou d’une même communauté à se rassembler, en leur permettant de demander de l’aide ou des recommandations, d’organiser des rencontres autour d’intérêts communs, de supporter l’économie locale, etc.

Selon le communiqué de Facebook : “pour rejoindre la fonctionnalité, il faut avoir plus de 18 ans et confirmer votre quartier. Vous pouvez choisir de rejoindre uniquement votre voisinage ou, en plus, de découvrir les voisinages proches pour voir l’activité des voisins qui vous entourent.”

Voilà une fonctionnalité très intéressante. Certaines communautés très locales ont déjà été créées, elles ont déjà leurs pages et/ou leur groupes pour ce genre de fonctions mais Facebook voudrait aujourd’hui homogénéiser tout cela avec une structure officielle. Facebook Neighborhoods est actuellement en cours de test, un test limité au Canada mais celui-ci devrait rapidement s’étendre à plusieurs villes américaines. Si les résultats sont concluants, nul doute que nous pourront en profiter en France.