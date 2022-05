F1 22 : Charles Leclerc de Ferrari, Lando Norris de McLaren et George Russel de Mercedes seront à l’honneur

La nouvelle génération de pilotes prend le pouvoir dans le jeu vidéo officiel du FIA Formula One World Championship.

Ambassadeur d’EA Sports et tête d’affiche de F1 22, Charles Leclerc sera aux côtés de Lando Norris et George Russel dans l’édition Standard (format physique). Concernant l’édition Champions (format numérique), celle-ci rend hommage aux quatre précédents champions du monde présents sur la grille cette année, Lewis Hamilton de Mercedes, Sebastian Vettel de Renault, Fernando Alonso de Renault ainsi que l’actuel champion du monde Max Verstappen de Red Bull. A noter qu’elle permet également de débloquer un pack à durée limitée inspiré de la ligne d’horizon et des lumières emblématiques de la ville de Miami pour fêter le premier Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix ainsi que trois jours d’accès anticipé.

Growing up, I’ve always played the @Formula1game, dreaming of being a real Formula 1 driver one day.

It’s great to now be part of the @EASPORTS family and be featured on the cover of the game for this year’s edition 🏎 #F122game pic.twitter.com/5N7BivAnlU — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) May 3, 2022

“F1 22 célèbre les jeunes talents les plus prometteurs de la F1 et nous sommes ravis de pouvoir nouer une relation étroite avec Charles Leclerc. Dans le cadre de la nouvelle ère de la Formule 1, nous travaillerons avec lui tout au long de la saison pour faire vivre l’action de plus près à nos joueurs. Nous sommes aussi fiers de rendre hommage à nos précédents champions du monde. Ils continuent d’inspirer la prochaine génération de pilotes et c’est un honneur de les avoir ensemble sur la jaquette de notre version numérique“, déclare Lee Mather, senior creative director chez Codemasters pour les jeux F1.

L’autodrome international de Miami dans F1 22

Codemasters et Electronic Arts vont proposer une simulation de course nerveuse et authentique avec des voitures révolutionnaires et des règles qui revisitent le week-end de course avec trois courses F1 Sprint pour les aficionados de longue date, ainsi qu’une IA adaptative pour aider les fans occasionnels à se lancer rapidement dans la compétition. Le nouveau hub F1 Life permet aux joueurs d’exposer leur collection d’objets personnalisés et de supercars gagnés en jouant, via le Podium Pass et dans la boutique du jeu. Avec le retour de plusieurs fonctionnalités telles que le mode carrière présent au sein du jeu depuis dix ans et complété par l’option deux joueurs, le mode Mon Écurie et le mode multijoueur, c’est le moment idéal pour se battre pour une place sur le podium.

F1 22 sortira le 1er juillet prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC (compatible VR) via l’EA App, Origin, Steam et l’Epic Games Store.