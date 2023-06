Exoprimal : avant sa sortie, Capcom propose une deuxième bêta ouverte

Après le mode PvPvE avec des équipes de cinq joueurs, l'éditeur japonais Capcom va mettre en lumière la coopération à dix joueurs et des contenus scénarisés.

Dès demain, le 17 juin à 2h du mati n, jusqu’au 19 juin prochain, la deuxième bêta ouverte d’Exoprimal va permettre aux joueurs sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC de découvrir des missions en coopération à dix joueurs simultanés et plus d’éléments de scénario avec le mode Survie Jurassique. A noter que les participants pourront recevoir le skin Zephyr “Flash” en tant qu’objet bonus spécial.

Capcom a également dévoilé et détaillé de nouvelles variantes d’Exosquelettes, à savoir Deadeye Alpha (Burst Fire), Zephyr Alpha (Energy Chakram), Barrage Alpha (Rocket Hop), Vigilant Alpha (Marksman), Roadblock Alpha (Fortress Shield), Krieger Alpha (Charge Shotgun), Murasame Alpha (Frost Glaive), Witchdoctor Alpha (Duality Beam), Skywave Alpha (Thunderclap) et Nimbus Alpha (Double Barrel). Ces modèles présentent des styles de combat distincts qui contrastent avec les modèles par défaut, introduisant ainsi de nouvelles façons de jouer. Pour mémoire, Exoprimal sortira dans le monde entier le 14 juillet prochain.

Gant Sauvage, le mode PvE compétitif d’Exoprimal

Gant Sauvage est un nouveau mode pour Exoprimal dans lequel des équipes de cinq joueurs prennent part à des scénarios PVE qui changent chaque semaine. Ces missions limitées dans le temps interviendront après la fin de l’histoire principale (endgame) et offrent des défi avancés. Les Exocombattants sont encouragés à utiliser des Exosquelettes améliorées et à s’équiper les modules de bonus pour les remplir. Le mode Gant Sauvage proposera aux escouades du monde entier le même objectif et la communauté Exoprimal sera invitée à concourir pour obtenir le meilleur temps d’exécution. Les missions seront rejouables et les groupes pourront essayer de nouvelles stratégies pour obtenir de meilleurs classements et gagner des récompenses.