Ewan McGregor assigné à résidence dans A Gentleman in Moscow

Paramount et Showtime dévoilent la bande-annonce de la série télévisée A Gentleman in Moscow avec le comédien britannico-américain Ewan McGregor.

Tl;dr Ewan McGregor est la star de A Gentleman in Moscow.

Il incarne un noble russe condamné à vivre en résidence surveillée à perpétuité.

La série est une adaptation du best-seller d’Amor Towles.

A Gentleman in Moscow sera diffusée sur Showtime à partir du 29 mars 2024.

Un Gentleman à Moscou : un aperçu de la nouvelle série avec Ewan McGregor

La première bande-annonce de A Gentleman in Moscow est enfin arrivée, mettant en scène l’acteur Ewan McGregor sous les traits d’un comte russe contraint de passer le reste de sa vie sous assignation à résidence. Ce drame teinté d’humour est basé sur le roman à succès du même nom de l’auteur Amor Towles.

Une adaptation du best-seller d’Amor Towles

A Gentleman in Moscow suit le comte Alexander Ilyich Rostov, interprété par Ewan McGregor (Star Wars, Halston, Trainspotting), qui, au lendemain de la révolution russe, découvre que son passé doré l’a placé du mauvais côté de l’histoire.

Un regard neuf sur une époque tumultueuse

Échappant à une exécution immédiate, il est banni par un tribunal soviétique dans une chambre mansardée de l’opulent Hotel Metropol et menacé de mort s’il remet les pieds dehors. Alors que les années passent et que certaines des décennies les plus tumultueuses de l’histoire russe se déroulent à l’extérieur de l’hôtel, les circonstances réduites de Rostov lui permettent d’entrer dans un monde beaucoup plus vaste de découverte émotionnelle. Alors qu’il se construit une nouvelle vie entre les murs de l’hôtel, il découvre la vraie valeur de l’amitié, de la famille et de l’amour.

Un casting varié et une histoire riche

La série télévisée A Gentleman in Moscow de Showtime met également en vedette des acteurs tels que Mary Elizabeth Winstead, Beau Gadson, Johnny Harris, Leah Harvey, Paul Ready, Anastasia Hille, Björn Hlynur Haraldsson, et John Heffernan, entre autres. Bien que l’histoire se concentre sur le voyage d’auto-découverte de Alexander Ilyich Rostov, il est clair que le casting varié de personnages qui l’entourent sera également crucial pour le récit.