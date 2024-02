ESPN, Fox et Warner Bros. Discovery lancent cet automne aux États-Unis un service de streaming dédié au sport

L'annonce officielle du nom du service et de sa tarification aura lieu plus tard dans l'année.

Tl;dr ESPN, Fox et Warner Bros. Discovery lanceront un service de streaming sportif en 2024.

Des événements sportifs et des chaînes linéaires seront disponibles en streaming.

Le service sera disponible séparément et en offre groupée avec Disney+, Hulu et Max.

Chaque réseau détiendra un tiers de ce service qui sera géré par une équipe indépendante.

Une alliance majeure pour le streaming sportif

ESPN, Fox et Warner Bros. Discovery, trois géants de la télévision sportive aux États-Unis, ont annoncé conjointement le lancement d’un service de streaming sportif à l’automne 2024. La plateforme proposera des événements sportifs en provenance de l’ensemble du bouquet des chaînes appartenant aux trois acteurs, tels que les matchs de la NFL, de la MLB, de la NHL et de la NBA.

Une offre riche et complète

En plus des événements sportifs, les utilisateurs bénéficieront de la possibilité de diffuser des chaînes linéaires, dont ESPN, ESPN2, ESPNU, SECN, ACCN, ESPNEWS, ABC, FOX, FS1, FS2, BTN, TNT, TBS, truTV et ESPN+. Une option précieuse pour ceux qui envisagent de se passer du câble.

Détails du service encore en suspens

Bien que le nom du service et son prix soient encore à déterminer, il a été clairement annoncé que ce dernier serait disponible via une application autonome accessible à tous les résidents américains. Il a également été mentionné que les consommateurs pourront combiner ce service avec leurs abonnements existants à Disney+, Hulu et Max, moyennant un coût encore indéterminé.

Un nouveau joueur géré de manière indépendante

Le service sera détenu à parts égales par chacun des trois réseaux et sera géré par une équipe de management indépendante. Toutefois, il ne satisfera pas entièrement les fervents amateurs de sports, car certaines ligues ont obtenu des droits exclusifs au sein d’autres plateformes.